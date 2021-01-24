Необходимо сделать дизайн сайта best-price-market.ru (мобайл и десктоп) по SEO-прототипу: https://www.figma.com/file/Hnog2cO2ZMpIvJAcML9uRX/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81-Copy-Copy?node-id=0%3A1 В дизайне должны быть представлены все блоки и элементы, которые есть в прототипе. Предпочтительные цветовая гамма: https://shop.stanley.ru/
Доработать дизайн 1 страницы сайта на конструкторе (wordpress, avada)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать дизайн 1 страницы сайта на конструкторе ( сайт wordpress на конструкторе Avada).Сайт на английском.Страница готова на 60-70%ТЗ и графические материалы предоставлю.Если все будет хорошо, то продолжим работу над остальными страницами сайта.
Предлагайте разумные цены.
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