Лендинг на wordpress + немного дизайн и текст

Нужно выполнить несколько правок главной страницы макета Figma. Вышлю в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен лендинг на wordpress.
Уникальность дизайна не обязательна, главное что бы правильно доносил идею до клиента.
С нас будут тексты, которые возможно где-то нужно будет подправить.
Мы делаем небольшой стартап в сфере тренингов личностного роста, хотим сделать что-то адекватное, работающие и не безумно дорогое. Пока ближе всего по концепции к нам вот эти ребята https://www.intellect.academy/, мы хотим сделать лучше по качеству, но бюджеты у нас сейчас далеко не такие.
Вот это наш черновик сайта: https://group-meta.com/, там список вопросов это то на что направлен тренинг в первую очередь.
У тренинга будет несколько итераций, как и у сайта - после первой итерации с тестовой группой скорее всего нужно будет что-то переделать. Поэтому нам в первую очередь интересно работать с человеком который будет более или менее погружен в тему.
В идеале картина следущая:
1. Вы делаете лендинг (за деньги)
2. Проходите тренинг бесплатно (главное что бы был интерес)
3. Вторая итерация лендинга уже с более глубоким погружением и пониманием (за деньги)
По бюджету мы ориентируемся на первую итерацию 7 - 10 т.р.
Вторая итерация 3 - 5 т.р.
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