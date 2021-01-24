Лендинг на wordpress + немного дизайн и текст

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок416 просмотров
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Нужен лендинг на wordpress.

Уникальность дизайна не обязательна, главное что бы правильно доносил идею до клиента.

С нас будут тексты, которые возможно где-то нужно будет подправить.

Мы делаем небольшой стартап в сфере тренингов личностного роста, хотим сделать что-то адекватное, работающие и не безумно дорогое. Пока ближе всего по концепции к нам вот эти ребята https://www.intellect.academy/, мы хотим сделать лучше по качеству, но бюджеты у нас сейчас далеко не такие.

Вот это наш черновик сайта: https://group-meta.com/, там список вопросов это то на что направлен тренинг в первую очередь.

У тренинга будет несколько итераций,  как и у сайта - после первой итерации с тестовой группой скорее всего нужно будет что-то переделать. Поэтому нам в первую очередь интересно работать с человеком который будет более или менее погружен в тему. 

В идеале картина следущая:

1. Вы делаете лендинг (за деньги)

2. Проходите тренинг бесплатно (главное что бы был интерес)

3. Вторая итерация лендинга уже с более глубоким погружением и пониманием (за деньги)

По бюджету мы ориентируемся на первую итерацию 7 - 10 т.р.

Вторая итерация 3 - 5 т.р.

WordPress
3 года назад
Diff7
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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