Переделать/перерисовать схему на сайте.

Имеется схема работы программно-аппаратного комплекса(в аттаче). Необходимо сделать ее редизайн. С учетом дизайна сайта. Схема будет находиться на втором экране.

Что не нравится на схеме сейчас.

Довольно топорные картинки, особенно техники.

Все пояснения скрыты во всплывающих тултипах при наведении на картинку.

"Сервер" оторван от пользователя, складывается ощущение, что он где-то далеко, хотя устанавливается чуть ли не на рабочий стол.

Получить результат хотелось бы в фигме, все картинки в свг. Учесть, что схема должна быть адаптивной.