Переделать/перерисовать схему на сайте.

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок346 просмотров
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Имеется схема работы программно-аппаратного комплекса(в аттаче). Необходимо сделать ее редизайн. С учетом дизайна сайта. Схема будет находиться на втором экране.

Что не нравится на схеме сейчас.

  • Довольно топорные картинки, особенно техники.
  • Все пояснения скрыты во всплывающих тултипах при наведении на картинку.
  • "Сервер" оторван от пользователя, складывается ощущение, что он где-то далеко, хотя устанавливается чуть ли не на рабочий стол.
Получить результат хотелось бы в фигме, все картинки в свг.  Учесть, что схема должна быть адаптивной.
3 года назад
Alpatriott
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kilka_dot
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
1 день
Работа сделана быстро. Все пожелания были учтены, правки вносились моментально. Хорошая коммуникация.
Хороший заказчик, легко работать было).
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