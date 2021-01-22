Разработать мотивирующие, цепляющие фоны для продуктовых страниц сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок504 просмотра
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Приветствую!

Есть интересная задача - разработать мотивирующие, цепляющие фоны для продуктовых страниц сайта.

По существу -это задача подобрать фоны. Найти какое-то удачное решение, которое через смыслы\эмоции может создать эффект WOW и заряжает, как на изучение страницы, так и на обращение в компанию за услугой. В предложенном фоне-картинке должна быть какая-то задумка, история. Посетитель должен невольно остановить свое внимание, задержаться, задуматься или задать вопрос. При этом, картинка должна по смыслу перекликаться с услугой. Оптимально, это вообще ничего не меняя - поменять так фон, чтобы дать правильный посыл и цепляющий эффект.

Например, страница “Управление репутацией”, клиент хочет получить защищенность, надежный тыл, личную армию для защиты своих интересов в сети. Можно было бы взять, допустим, картинку из фильма “300 спартанцев” (2007) прогнать ее через какой-нибудь фильтр, чтобы вышло эффектно и гармонично вписалось в текущий дизайн страницы. Тут появляется история и правильный посыл. 

Предложите варианты, если понравится, то продолжим сотрудничество.

Нужно делать фон только на 1й блок - экран. 

Стоимость 1 фона - 300 руб. Победитель получит контракт на создание 39 фонов для сайта. 

Общее количество страниц, которым требуется такая проработка - 39 шт. Соответственно, нужна общая стилистика оформления этих фонов. 

Фоны должны, вписываться в общую стилистику сайта. Для примера фон главной страницы https://www.optimism.ru/ - Только нужна цепляющая концепция, задумка.

Начнем с этой страницы: 

Комплексное продвижение

https://www.optimism.ru/services/seo-optimization/complex/

3 года назад
Puchkovsky
Ритор 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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