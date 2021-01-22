Маркетолог на смысловой прототип

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок352 просмотра
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Разработать смысловой прототип лендинга для передачи в дизайн для детских праздников. Дизайнерам без знания маркетинга просьба не писать, нам нужен маркетолог.

Прототип необходимо собрать из следующей информации:

  • Исследование рынка (сайтов конкурентов + объявления в Яндексе) данные уже собраны и обработаны
  • Данные из брифа (бриф отправим в личку)
  • Прототип примерно на 10 блоков
Что нужно сделать:

  • Собрать информацию по маркетингу
  • Составить смысловую карту
  • Собрать смысловой прототип
  • Согласовать и докрутить
Основная цель: Собрать прототип на основе собранных и согласованных данных (часть данных нужно будет собирать Вам) для передачи в дизайн

 

Просьба показать 5 Ваших прототипов

 

3 года назад
Arkada2007
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад