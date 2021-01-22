Маркетолог на смысловой прототип

Разработать смысловой прототип лендинга для передачи в дизайн для детских праздников. Дизайнерам без знания маркетинга просьба не писать, нам нужен маркетолог.

Прототип необходимо собрать из следующей информации:

Исследование рынка (сайтов конкурентов + объявления в Яндексе) данные уже собраны и обработаны

Данные из брифа (бриф отправим в личку)

Прототип примерно на 10 блоков

Что нужно сделать:

Собрать информацию по маркетингу

Составить смысловую карту

Собрать смысловой прототип

Согласовать и докрутить

Основная цель: Собрать прототип на основе собранных и согласованных данных (часть данных нужно будет собирать Вам) для передачи в дизайн

Просьба показать 5 Ваших прототипов