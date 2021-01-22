Разработка сайта на конструкторе сайтов 8b

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки273 просмотра
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Нужно разработать сайт на конструкторе https://8b.com/

Это будет простой лендинг из 3-4 элементов.

Ищется человек, кто разбирается в данном сервисе.

3 года назад
postin
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад