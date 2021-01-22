Разработка сайта на конструкторе сайтов 8b

Необходимо провести редизайн лендинга http://vmk73.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать сайт на конструкторе https://8b.com/
Это будет простой лендинг из 3-4 элементов.
Ищется человек, кто разбирается в данном сервисе.
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