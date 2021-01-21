Адаптировать модуль стикеры

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки348 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Модуль установлен но нужно Адаптировать  - модуль https://ocmod.net/stikery-dlya-aktsionnyj-tovarov - вывести правильное отображение

3 года назад
guest_16112184976668
3 года в сервисе
Был
3 года назад