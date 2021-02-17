Дизайн лендинга и лого

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать дизайн адаптивного одностраничноголендинга для performance marketing software (тематика AdTech), 2 модальных окна и лого.

Moqup и подробное ТЗ в личных сообщениях

Дизайн лендинга
3 года назад
guest_16111453986188
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
14 часов назад
3 года назад
$300
8 дней
Очень довольна проделанной работой и результатом. Все сроки и требования соблюдены и реализованы. Могу смело рекомендовать для сотрудничества.
Сотрудничеством очень довольна, все вводные и комментарии давались оперативно, оплата производилась всегда по предварительной договоренности вовремя и без задержек. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Сайт для клинингового сервиса

    Нужно разработать дизайн сайта клинингового сервиса, запуск самой компании планируем с середины февраля! Нужен качественный современный дизайн! ТЗ нет, готов заполнить бриф и все, что предложит дизайнер.   РАССМАТРИВАЮ только заявки с сопроводительным письмом и работами в портфолио! Цену указывайте ...

    Дизайн сайтов93 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проработанный редизайн сайта компании

    Нужен редизайн для уже существующего старого сайта. Соответственно весь контент уже готов, нужно только его преподнести интереснее и современнее. Немного изменится структура главной страницы, остальные только обрисовать по сути. Страницы: главная/каталог, раздел, товар, инфостраница, контакты. Показать ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для автомагазина

    Необходим небольшой сайт для магазина автозапчастей (главная, каталог, корзина ну и может еще пара внутренних страниц).  Есть примерный прототип главной страницы и краткое тз. В отликах присылайте цену и сроки выполнения, заказ срочный

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо разработать дизайн личного кабинета

    $120

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн личного кабинета на основании существующего фирменного стиля и сайта. ТЗ в процессе. Сегодня будет готово. Ищем исполнителя, который будет готов работать до полного утверждения. К заявке просим прикреплять ссылку на портфолио именно по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад