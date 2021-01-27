Редизайн посадочной страницы услуги

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки530 просмотров
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Необходим новый дизайн страницы - https://bit.ly/35X2nwy

Только десктоп версия, желательно PSD

3 года назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
$29
5 дней
Отличная, продуманная работа с пояснением. Качественно и оперативно.
Отличный заказчик. Было приятно поработать над проектом
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