Редизайн посадочной страницы услуги

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн личного кабинета на основании существующего фирменного стиля и сайта. ТЗ в процессе. Сегодня будет готово. Ищем исполнителя, который будет готов работать до полного утверждения. К заявке просим прикреплять ссылку на портфолио именно по ...