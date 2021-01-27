Редизайн посадочной страницы услуги

Нужен редизайн для уже существующего старого сайта. Соответственно весь контент уже готов, нужно только его преподнести интереснее и современнее. Немного изменится структура главной страницы, остальные только обрисовать по сути. Страницы: главная/каталог, раздел, товар, инфостраница, контакты. Показать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим новый дизайн страницы - https://bit.ly/35X2nwy
Только десктоп версия, желательно PSD
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