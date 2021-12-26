Андрей andreyetimofeevandreyetimofeev
Оперативно и в любое время отвечаю в телеграме
Как я работаю
Внимательно изучаю задачу, погружаюсь в тему проектирования Штурмирую википедию, прибегаю к помощи заказчиков, изучаю конкурентов и смежные области.
Сразу указываю конечные сроки и цену Внимательно читаю ТЗ и просматриваю прототип. Не будет такого, что у меня резко появились другие дела и я не могу выполнить проект. Всегда доделываю до конца.
Спокойно отношусь к замечаниям Нацелен на 100% завершение проекта и удовлетворенность результатом.
Вношу бесконечные правки и исправляю просмотренные замечания после завершения проекта Все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно.
Вы получаете «Упакованный макет» Все элементы проекта в фигме имеют названия и собраны в группы. Иконки в векторе и в одинаковых по размеру контейнерах. Использую стили, компоненты и варианты, что обеспечивает быстроту внесения корректировок и порядок в работе
Стек работ:
- Интернет-магазины
- Лендинги
- Многостраничные сайты
- Сайты под ключ
- Баннеры (сайты, социальные сети)
- Инфографика товаров на маркетплейсах
- Оформление инстаграм
- Многостраничные сайты
- Прототипирование
- Визитки и наружная реклама
ПлюсСобираю дизайн в конструкторах
Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
4. Гарантия на работу. В течение недели после передачи проекта бесплатно исправлю все ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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