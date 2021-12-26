Современный подход в UX/UI. Сайты, лендинги, баннеры, посты в соц.сети и может что-то еще, что вам нужно

Оперативно и в любое время отвечаю в телеграме﻿

Как я работаю

Внимательно изучаю задачу, погружаюсь в тему проектирования Штурмирую википедию, прибегаю к помощи заказчиков, изучаю конкурентов и смежные области.

Сразу указываю конечные сроки и цену Внимательно читаю ТЗ и просматриваю прототип. Не будет такого, что у меня резко появились другие дела и я не могу выполнить проект. Всегда доделываю до конца.

Спокойно отношусь к замечаниям Нацелен на 100% завершение проекта и удовлетворенность результатом.

Вношу бесконечные правки и исправляю просмотренные замечания после завершения проекта Все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно.

Вы получаете «Упакованный макет» Все элементы проекта в фигме имеют названия и собраны в группы. Иконки в векторе и в одинаковых по размеру контейнерах. Использую стили, компоненты и варианты, что обеспечивает быстроту внесения корректировок и порядок в работе

Стек работ:

Интернет-магазины

Лендинги

Многостраничные сайты

Сайты под ключ

Баннеры (сайты, социальные сети)

Инфографика товаров на маркетплейсах

Оформление инстаграм

Многостраничные сайты

Прототипирование

Визитки и наружная реклама

Плюс

Собираю дизайн в конструкторах

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

4. Гарантия на работу. В течение недели после передачи проекта бесплатно исправлю все ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.