andreyetimofeev

Андрей andreyetimofeev

 
24 годаРоссия/Арзамас
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Современный подход в UX/UI. Сайты, лендинги, баннеры, посты в соц.сети и может что-то еще, что вам нужно

Оперативно и в любое время отвечаю в телеграме﻿

Как я работаю

Внимательно изучаю задачу, погружаюсь в тему проектирования Штурмирую википедию, прибегаю к помощи заказчиков, изучаю конкурентов и смежные области.

Сразу указываю конечные сроки и цену Внимательно читаю ТЗ и просматриваю прототип. Не будет такого, что у меня резко появились другие дела и я не могу выполнить проект. Всегда доделываю до конца.

Спокойно отношусь к замечаниям Нацелен на 100% завершение проекта и удовлетворенность результатом.

Вношу бесконечные правки и исправляю просмотренные замечания после завершения проекта Все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно.

Вы получаете «Упакованный макет» Все элементы проекта в фигме имеют названия и собраны в группы. Иконки в векторе и в одинаковых по размеру контейнерах. Использую стили, компоненты и варианты, что обеспечивает быстроту внесения корректировок и порядок в работе

Стек работ:

  • Интернет-магазины
  • Лендинги
  • Многостраничные сайты
  • Сайты под ключ
  • Баннеры (сайты, социальные сети)
  • Инфографика товаров на маркетплейсах
  • Оформление инстаграм
  • Многостраничные сайты
  • Прототипирование
  • Визитки и наружная реклама

Плюс

Собираю дизайн в конструкторах

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

4. Гарантия на работу. В течение недели после передачи проекта бесплатно исправлю все ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн сайту-одностраничнику
Спасибо Андрею. Результатом доволен
У Алексея грамотное ТЗ и аргументированные правки + быстрая оплата. Рекомендую всем
Ответный отзыв
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Дизайн страницы услуги
Как всегда, оперативный и качественный результат.
Все отлично
Ответный отзыв
guest_16424920057241
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
2 года назад
Создать похожую работу
Все великолепно!
Интересные задачи с подготовленным ТЗ и отличной коммуникацией. Моментальная оплата после завершения проекта с небольшим бонусом. Рекомендую к сотрудничеству ✌️
Ответный отзыв
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Дизайн баннеров для соцсетей
Отличная работа, качество на высоте
Всем рекомендую. Спасибо за интересные задачи
Ответный отзыв
guest_16362973539895
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$68
10 баллов
2 года назад
Сделать несколько блоков и страницу интернет магазина
Рекомендую Андрея как ответственного специалиста и грамотного дизайнера. Аргументированно объяснил свои решения и показал отличный результат
Виктор отличный заказчик. Умеет принимать доводы, даже если другие делают не так) Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
32 отзыва
$6/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
5 отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга