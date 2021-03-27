Верстка 15 страниц по макетам в figma (макеты под пк и моб). тематика: медицина cms: wordpress для облегчения задачи - есть базовый шаблон с широким функционалом порядок работы: 1) выполнение тестового задания (верстка 1 блока) 2) поэтапная верстка. оплата после приемки ...
- $200HTML-верстка48 заявокЗакрыт2 года назад
- $25
7 баннеров Подробное тз в ЛСБаннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
- $200
Доброго времени суток! На чистый шаблон wordpress нужно натянуть дизайн с figma (12 типовых страниц) и сделать функционал. Желаемый срок выполнения: 20 дней Подробное ТЗ: по запросу В заявке укажите ссылки на свои проекты на wpHTML-верстка19 заявокЗакрыт2 года назад
что нужно: - в футер добавить контактные данные (адрес, часы работы, иконки соцсетей - фб, твиттер, инста, вк) - перед футером на главной странице нужен блок с превью новостей и статей. В блоке - миниатюра фото, заголовок ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
ВНИМАНИЕ! Вакансия для конкретных исполнителей! Выполнение проектов под ключ не будет, только конкретные задания. агентства и девелоперы не рассматриваются. С целью долгосрочного сотрудничества требуются фрилансеры для выполнения конкретных рабочих заданий по SEO, работ по настройке ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Здравствуйте, есть wordpress шаблон сайта[b] с готовым функционалом[/b]. Вот ссылка: clinic2.server-profi.ru На этот шаблон нужно натянуть дизайн с figma (см. прилагаемый файл). Желаемый срок выполнения: 10-14 дней. Подробное ТЗ: по запросу. В заявке укажите ссылки на проекты wordpress.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $30
Приобрели забугорный шаблон opencart, он частично проработан. Требуется внести мелкие правки по шаблону, связанные с переводом, добавлением новых страниц, фиксом мелких ошибок в верстке и функционале. Подробное тз - по запросу.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Есть рабочий шаблон сайта на wordpress, [b]функционал готов.[/b] Ссылка на сайт: clinic1.server-profi.ru По макету figma требуется верстка страниц сайта. Для ознакомления прикрепили макеты страниц под ПК. Есть подробное техническое задание, перешлем по запросу. В заявке укажите, пожалуйста, сроки и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт на wordpress + woocommrece. Как загружается сайт сейчас - см. прилагаемый файл. Желаемые результаты: > По сервису loading.express > Время полной загрузки - менее 3 секунд > Время ответа сервера - не более 400 мс > Первая отрисовка контента - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- Завершен3 года назад
pss.server-profi.ru, Сайт на html. есть дизайн макет в фигме, доступ дадим Список работ: > Посмотрите, пожалуйста, скриншоты: на screenshot_2 показан, как выглядит шрифт в дизайн-макете, на screenshot_3 - как он выглядит на сайте. В других блоках - аналогичная ...Завершен3 года назад
Сайт на WordPress. На некоторых браузерах при просмотре товаров на сайте sneznaya-elka.ru блок с фото товара отображается не слева, а справа (см. скриншот, присланный заказчиком). В частности, такая проблема точно есть в Internet Explorer. Нужно исправить эту ошибку.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Лэндинг свёрстан и лежит на нашем сервере, [url=http://materia.server-profi.ru/]http://materia.server-profi.ru/[/url], исполнителю будет предоставлен полный доступ. Макет в psd [b]Задачи: [/b]> количество и последовательность блоков в шаблоне сейчас соответствует дизайн-макету > дизайн всех элементов - в точности, как в макете > для ...Завершен3 года назад
Добрый день! По дизайн-макету сверстайте страницу сайта. Сайт без админпанели, на HTML. Основные моменты: сделать форму обратной связи и селекторы (переключатели).Завершен3 года назад
логотип медицинского изданияЗавершен4 года назад
3 варианта + доработкиЗавершен4 года назад
нужен лого производственной компанииЗавершен4 года назад
На сайте bio-grunt.ru (cms wordpress) реализован блог, ссылка - [url=https://bio-grunt.ru/blog]https://bio-grunt.ru/blog[/url] Необходимо переложить весь блог на поддомен blog.bio-grunt.ru с сохранением текущего функционала и верстки. Также, на сайте bio-grunt.ru перед подвалом выводится блок "полезная информация" с превью последних статей в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
надо вот этот шаблон [url=http://dle-templates.com/responsive/439-adaptivnyy-shablon-kompanii-okna-i-balkony-pvh-dlya-dle.html]http://dle-templates.com/responsive/439-adaptivnyy-shablon-kompanii-okna-i-balkony-pvh-dlya-dle.html[/url] подогнать под этот прототип [url=http://okna.serverprofi.ru/]http://okna.serverprofi.ru/[/url]. Дизайн весь как в шаблоне, ничего менять не надо. функционал лишний отключить. структура как в прототипе.Завершен4 года назад