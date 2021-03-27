pss.server-profi.ru, Сайт на html. есть дизайн макет в фигме, доступ дадим Список работ: > Посмотрите, пожалуйста, скриншоты: на screenshot_2 показан, как выглядит шрифт в дизайн-макете, на screenshot_3 - как он выглядит на сайте. В других блоках - аналогичная ...