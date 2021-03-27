barkyd

Дмитрий Руднев barkyd

 
50 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$357
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Дизайн баннеров для соцсетей
Всем рекомендую. Спасибо за интересные задачи
Отличная работа, качество на высоте
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andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
$27
10 баллов
2 года назад
Внести правки в дизайн страниц
Отличный заказчик с грамотным ТЗ. Оплата без каких-либо задержек. Рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена в полном соответствии с тз. Возникающие в ходе моменты оперативно обсуждались. Качество - на высоком уровне. Рекомендую Андрея как ответственного и грамотного исполнителя.
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stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$180
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта по макету figma
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Подробное ТЗ, всегда на связи. Буду рад дальнейшей работе!
Могу порекомендовать Евгения как профессионального, компетентного и ответственного сотрудника: > большой проект принят в полном объеме > все возникающие по ходу проблемы оперативно решались > реализация проекта - на высоком уровне Спасибо за вашу работу, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$120
10 баллов
3 года назад
Сделать доп страницы сайта WP согласно макету psd
Дмитрий, спасибо большое за интересный заказ! Рад был выполнить. От себя могу сказать: всем рекомендую данного заказчика. Моментальная оплата, коммуникация на высоте - всегда на связи и готов взаимодействовать полностью. Понятная постановка задач. Все супер! Надеюсь на сотрудничество в будущем :)
сотрудничеством доволен. коммуникация на высоте, сроки соблюдены, работа выполнена полностью
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MaximKor
27 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Внести исправления в верстку сайта на html
Не заказчик, а подарок. Было приятно сотрудничать
отличный исполнитель, если хотите с ним работать встаньте в очередь, за мной.
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