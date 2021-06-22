Верстка сайта по макету figma

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок2287 просмотров

Здравствуйте, есть wordpress шаблон сайта с готовым функционалом.

Вот ссылка: clinic2.server-profi.ru

На этот шаблон нужно натянуть дизайн с figma (см. прилагаемый файл).

Желаемый срок выполнения: 10-14 дней.

Подробное ТЗ: по запросу.

В заявке укажите ссылки на проекты wordpress.

FigmaWordPress
4 года назад
barkyd
52 года
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2 года назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
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4 года назад
$180
28 дней
Могу порекомендовать Евгения как профессионального, компетентного и ответственного сотрудника: > большой проект принят в полном объеме > все возникающие по ходу проблемы оперативно решались > реализация проекта - на высоком уровне Спасибо за вашу работу, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Подробное ТЗ, всегда на связи. Буду рад дальнейшей работе!

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