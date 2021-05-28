Сделать ряд правок на WP+Елементор

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка832 просмотра

Нужно сделать ряд правок на елементоре

В основном замена шрифтов, картинок, правка блоков, добавление контента и правка моб версии.

Дедлайн сегодня.

Бюджет: 1500 руб

WordPress
4 года назад
antony29
Антон 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Работали в первый раз, фрилансер знает свое дело, сделала все качественно, добросовесно и быстро. Очень рекомендую!
Спасибо за заказ, все прошло супер, постоянная связь с заказчиком и удобный формат ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад