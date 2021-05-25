Доработать мой сайт на WP

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Закрыт17 заявок2113 просмотров

Необходимо доработать мой сайт на WP

Сайт визитка, без сложного функционала

Нужны косметические правки

WordPress
4 года назад
akunamatataa
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эльдар
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад
Денис
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
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Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
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час назад
66 отзывов(-2)
4 года назад
Эдуард
 
24 года
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4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
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Был
21 минуту назад
15 отзывов(-1)
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Системы управления (CMS)
Валентин
 
58 лет
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7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Андрей
 
40 лет
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Был
5 месяцев назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
74 отзыва
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
22 отзыва(-1)
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Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
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день назад
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