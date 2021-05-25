Каталог на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1384 просмотра

Разработка интернет-каталога на битрикс. Верстка готова. Бюджет договорный.

Требования: Актуальные кейсы.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

Долгосрочное сотрудничество. Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик.

4 года назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
27 отзывов
4 года назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
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