Добрый день! Необходимо: Задача: необходимо подобрать и развернуть готовое решение (шаблон сайта визитки) на CMS желательно с действующей лицензией. Главное пожелание, чтобы сайт вызывал доверие! На сайте должна быть Админка, чтобы ...
Доработка сайта на Wordpress
Сайт создан на шаблоне ( теме ) Wordpress .
Список доработок:
1. Добавить всплывающую форму при уходе человека с сайта.
2. Добавить блок преимущества :
Аренда на любой срок
Отвечаем за качество услуг
Круглосуточная поддержка
наличие различных моделей спецтехники
Комплексное обслуживание
Личный менеджер
квалифицированная команда специалистов
Вся техника обслужена готова к работе
Вся техника заправлена
Полноценный документооборот
Скидка на второй заказ
Подача техники в день обращения
Работаем без наценок в выходные и праздники
Бонусы и подарки постоянным клиентам
( количество преимуществ в блоке согласовывается )
3. Добавить блок "Как мы работаем"::
Связываетесь с нами
Обсуждаем условия
Согласовываем формат работы
Подписываем договор
Работаем
4. картинки и заголовки на главный слайдер поменять
- Аренда строительной техники в РФ на любой срок
- Комплексное обслуживание строительных объектов
- Организация негабаритных перевозок
5. кнопку консультанта слева перенести направо
6 качественные фотки в галерею добавить
7. способы связи внизу на главной увеличить и добавить кнопку "обратный звонок"
8. Упростить форму внизу до имени , номера и вопроса ( е-мейл убрать )
9. Заголовки в мобильной версии увеличить (способы связи, обратная связь и тд)
10. В шапку добавить кнопку "обратная связь"
11. Верхнюю полоску над шапкой убрать, а номер и кнопки мессенджеров перенести в строку меню. Почту только в контакты
12. Страницу вакансии удаляем
13. В пункты меню, где есть меню второго уровня добавить галочку, чтоб было понимание, что там есть подменю
14. Блок добавить на главную "гарантии". 4 иконки и описание.
15. в Контактах и подвале добавить карту с адресом компании.
16. в карточки с техникой ( в каталоге ) добавить кнопку "Уточнить условия аренды"
17. Хлебные крошки добавить
18. Цены убрать из карточек с техникой
19. Добавить блок на главную "Агентские условия "
20. Блок с отзывами на главную
21. блок акции( каждую десятую смену дарим подарок ) + форма обратной связи.
22. последовательность блоков на главной:
шапка
слайдер
услуги
преимущества
Условия агентам + форма
гарантии
акция + форма ( каждую 10-ую смену подарок )
Как мы работаем
кейсы
отзывы
галерея+блог+о нас как сейчас
Обратная связь
Подвал
23. Элементы дизайна подобрать самостоятельно
Изображения на стоках в хорошем качестве
Иконки
24. Мобильную версию привести в порядок
25. Соблюдать стиль сайта в плане дизайна
26. Подключить метрики и цели
27. Подключить и протестить мессенджеры и формы
Заявки фрилансеров
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