Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2067 просмотров

Сайт создан на шаблоне ( теме ) Wordpress .

Список доработок: 

1. Добавить всплывающую форму при уходе человека с сайта.

2. Добавить блок преимущества  :

Аренда на любой срок

Отвечаем за качество услуг

Круглосуточная поддержка

наличие различных моделей спецтехники

Комплексное обслуживание

Личный менеджер

квалифицированная команда специалистов

Вся техника обслужена готова к работе

Вся техника заправлена

Полноценный документооборот

Скидка на второй заказ

Подача техники в день обращения

Работаем без наценок в выходные и праздники

Бонусы и подарки постоянным клиентам

( количество преимуществ в блоке согласовывается ) 

3. Добавить блок "Как мы работаем"::

Связываетесь с нами

Обсуждаем условия

Согласовываем формат работы

Подписываем договор

Работаем

4. картинки и заголовки на главный слайдер поменять

- Аренда строительной техники в РФ на любой срок

- Комплексное обслуживание строительных объектов

- Организация негабаритных перевозок

5. кнопку консультанта слева перенести направо

6 качественные фотки в галерею добавить

7. способы связи внизу на главной увеличить и добавить кнопку "обратный звонок"

8. Упростить форму внизу до имени , номера и вопроса ( е-мейл убрать )

9. Заголовки в мобильной версии увеличить (способы связи, обратная связь и тд)

10. В шапку добавить кнопку "обратная связь"

11. Верхнюю полоску над шапкой убрать, а номер и кнопки мессенджеров перенести в строку меню. Почту только в контакты

12. Страницу вакансии удаляем

13. В пункты меню, где есть меню второго уровня добавить галочку, чтоб было понимание, что там есть подменю

14. Блок добавить на главную "гарантии".  4 иконки и описание.

15. в Контактах и подвале добавить карту с адресом компании.

16. в карточки с техникой ( в каталоге )  добавить кнопку "Уточнить условия аренды"

17. Хлебные крошки добавить

18. Цены убрать из карточек с техникой 

19. Добавить блок на главную "Агентские условия "

20. Блок с отзывами на главную

21. блок акции( каждую десятую смену дарим подарок ) + форма обратной связи.

22. последовательность блоков на главной:

шапка

слайдер

услуги

преимущества

Условия агентам + форма

гарантии

акция + форма ( каждую 10-ую смену подарок )

Как мы работаем

кейсы

отзывы

галерея+блог+о нас как сейчас

Обратная связь

Подвал

23. Элементы дизайна подобрать самостоятельно 

Изображения на стоках в хорошем качестве

Иконки

24. Мобильную версию привести в порядок

25. Соблюдать стиль сайта в плане дизайна

26. Подключить метрики и цели 

27. Подключить и протестить мессенджеры и формы 

WordPress
4 года назад
Levelupmarketing
Павел 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад
Аделина
 
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4 года в сервисе
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