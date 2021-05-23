Перенести дизайн

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо с figma перенести дизайн на cms prestashop "натянуть" наустановленную тему.

Тема полностью адаптирована на все устройства, нужно просто перенести дизайн при помощи построителя страниц и некоторые блоки html вёрстка.

Стоимость обговаривается

FigmaHTMLPrestaShop
4 года назад
sophia_design
Софья 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров