Установка капчи Joomla 3.4.1.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка401 просмотр

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Joomla
4 года назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$3
1 день
Все выполнено безупречно. Отличный исполнитель. Рекомендую? Однозначно!
Четкая и понятная задача. Никаких проволочек с приемкой работы. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад