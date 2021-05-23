Необходимо подкорректировать главную страницу сайта.

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки656 просмотров

Натянуть дизайн из Фигмы на wordpress (частично), и исправить некоторые косяки в каталоге с товарами.

FigmaWordPress
4 года назад
guest_16091729121854
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

themrusgame
Амир 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Не первый раз заказываю работу у исполнителя! Всё сделано качественно и очень быстро. После согласования сразу же взялся за задание. Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаем. Отвечал на вопросы быстро и понятно. Задачи ставил конкретные. Оплатил в срок. Однозначно рекомендую данного заказчика!!!

Заявки фрилансеров

Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
themrusgame
Амир 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад