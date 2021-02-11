Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет (Винсент Ван Гог)

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Занимаюсь вёрсткой сайтов

Моя цель - сделать верстку быстро, качественно, а главное не дорого.

Знания, Навыки:

HTML5

CSS3

SASS/SCSS

Flexbox

БЭМ

Gulp

Git

jQuery

Кроссбраузерность

Pixel perfect

Figma, Photoshop

В чём я готов вам помочь:

Качественная HTML верстка

Подключение нестандартных шрифтов

Исправлю ошибки на сайте

Начинаем после согласования всех пунктов проекта.

Помогу с техническим заданием.

Поддерживаю связь с клиентом 24/7.

Выполняю задачи в строго оговоренный срок.

Гарантирую качество своих услуг.

Telegram: themrusgame

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