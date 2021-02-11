themrusgame

Амир themrusgame

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет (Винсент Ван Гог)

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Занимаюсь вёрсткой сайтов

Моя цель - сделать верстку быстро, качественно, а главное не дорого.

Знания, Навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • SASS/SCSS
  • Flexbox
  • БЭМ
  • Gulp
  • Git
  • jQuery
  • Кроссбраузерность
  • Pixel perfect
  • Figma, Photoshop

В чём я готов вам помочь:

  • Качественная HTML верстка
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Исправлю ошибки на сайте
Порядок работы:

  • Начинаем после согласования всех пунктов проекта.
  • Помогу с техническим заданием.
Гарантии:

  • Поддерживаю связь с клиентом 24/7.
  • Выполняю задачи в строго оговоренный срок.
  • Гарантирую качество своих услуг.
Обратная связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: themrusgame

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Отзывы заказчиков

guest_16091729121854
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Организовать на сайте под управлением wp кастомизированный слайдер.
HTMLjQueryWordPress
Очередной заказ у Амира. Всё отлично, как и всегда. Спасибо за работу!
Работаем не в первый и не во второй раз. Рекомендую Евгения, как ответственного заказчика. Всегда на связи, и моментальная оплата!
Ответный отзыв
vipceiling663404
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Адаптивная html-вёрстка модуля сайта
HTML
Хороший исполнитель. Оперативная вдумчивая работа
Рекомендую Александра как ответственного заказчик. Во время проекта вопросов не возникло, и нам удалось сразу договориться. Спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
AssylYerg
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
4 года назад
Нужно адаптивно сверстать лендинг
Figma
Спасибо этому исполнителю, всегда поддерживал связь. Понятно отвечал на вопросы по поводу проекта, однозначно рекомендую!
Спасибо за интересный проект!
Ответный отзыв
milanist
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
4 года назад
Вёрстка мобильного лендинга
Figma
Всё сделал вовремя, правки внёс на ходу, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Во время выполнение возникли проблемы, связанные с макетом. Удалось быстро договориться с заказчиком, выходил на связь, отвечал на вопросы. Рекомендую Артура, как ответственного заказчика!!!
Ответный отзыв
sonna1
Роман 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Помочь скачать с сайта и показать как это сделали
Спасибо данному исполнителю
Сотрудничеством с данным заказчиком доволен! Четко описал задание, моментально ответил и оплатил. Рекомендую данного заказчика!!!
Ответный отзыв
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