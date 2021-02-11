Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет (Винсент Ван Гог)
Занимаюсь вёрсткой сайтов
Моя цель - сделать верстку быстро, качественно, а главное не дорого.
Знания, Навыки:
- HTML5
- CSS3
- SASS/SCSS
- Flexbox
- БЭМ
- Gulp
- Git
- jQuery
- Кроссбраузерность
- Pixel perfect
- Figma, Photoshop
В чём я готов вам помочь:
- Качественная HTML верстка
- Подключение нестандартных шрифтов
- Исправлю ошибки на сайте
- Начинаем после согласования всех пунктов проекта.
- Помогу с техническим заданием.
- Поддерживаю связь с клиентом 24/7.
- Выполняю задачи в строго оговоренный срок.
- Гарантирую качество своих услуг.
Telegram: themrusgame
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Портфолио
- Вёрстка мобильного лендинга57 просмотров
- TeploMarket53 просмотра
- Сайт экскурсий87 просмотров
- Сайт туристического агентства90 просмотров
- Сайт по подбору рациона69 просмотров
- Вёрстка сайта напольных покрытий63 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
HTMLjQueryWordPress
Очередной заказ у Амира. Всё отлично, как и всегда. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Работаем не в первый и не во второй раз. Рекомендую Евгения, как ответственного заказчика. Всегда на связи, и моментальная оплата!
$7
10 баллов
4 года назад
HTML
Хороший исполнитель. Оперативная вдумчивая работа
Ответный отзыв
Рекомендую Александра как ответственного заказчик. Во время проекта вопросов не возникло, и нам удалось сразу договориться. Спасибо за интересный проект!
$37
10 баллов
4 года назад
Figma
Спасибо этому исполнителю, всегда поддерживал связь. Понятно отвечал на вопросы по поводу проекта, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект!
$17
10 баллов
4 года назад
Figma
Всё сделал вовремя, правки внёс на ходу, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Во время выполнение возникли проблемы, связанные с макетом. Удалось быстро договориться с заказчиком, выходил на связь, отвечал на вопросы. Рекомендую Артура, как ответственного заказчика!!!
$7
10 баллов
4 года назад
Спасибо данному исполнителю
Ответный отзыв
Сотрудничеством с данным заказчиком доволен! Четко описал задание, моментально ответил и оплатил. Рекомендую данного заказчика!!!