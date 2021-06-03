Вёрстка мобильного лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок999 просмотров

Нужно сверстать лендинг под мобильные устройства.

Макет собран в фигме. За основу верстки можно взять следующий лендинг: https://mandarin-shop.com/?code=glazov

Figma
4 года назад
milanist
Артур 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

themrusgame
Амир 
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4 года назад
$17
2 дня
Escrow
Всё сделал вовремя, правки внёс на ходу, всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Во время выполнение возникли проблемы, связанные с макетом. Удалось быстро договориться с заказчиком, выходил на связь, отвечал на вопросы. Рекомендую Артура, как ответственного заказчика!!!

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