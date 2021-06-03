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Вёрстка мобильного лендинга
Нужно сверстать лендинг под мобильные устройства.
Макет собран в фигме. За основу верстки можно взять следующий лендинг: https://mandarin-shop.com/?code=glazov
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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