novikovda

Дмитрий Новиков novikovda

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты, интернет-магазины, web-приложения. Wordpress, Joolma, Opencart и далее.

-- Создание сайтов

- Каталог сайт;

- Интернет-магазин;

- Уникальный или фирменный стиль;

- Landing page;

- Поддержка сайта;

- Аудит сайта;

- Доработка сайта;

- Работа с популярными CMS (wordpress, jolma, opencart и далее);

WordPressOpenCart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
e-tchev-or
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$33
9 баллов
2 года назад
Доработка сайта
Рекомендую. Качественная работа + быстрое исправление пожеланий.
Отличный заказчик! Своевременно давал ответы на возникающие вопросы и лояльно относился к возникающим изменениям.
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