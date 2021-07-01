Сайты, интернет-магазины, web-приложения. Wordpress, Joolma, Opencart и далее.
-- Создание сайтов
- Каталог сайт;
- Интернет-магазин;
- Уникальный или фирменный стиль;
- Landing page;
- Поддержка сайта;
- Аудит сайта;
- Доработка сайта;
- Работа с популярными CMS (wordpress, jolma, opencart и далее);
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$33
9 баллов
2 года назад
Рекомендую. Качественная работа + быстрое исправление пожеланий.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Своевременно давал ответы на возникающие вопросы и лояльно относился к возникающим изменениям.