Необходимо сверстать 15 страниц без применения бутстрапа, конструкторов и тяжёлых библиотек. Только ручная работа, чистый и валидный код. Упор сделать на скорость работы сайта, резиновый адаптив до 320px и кроссбраузерность. Сроки не горят, ...
Доработка сайта
Есть готовый сайт, необходимо добавить:
- редактирование и удаление глав в книгах
- удаление книг с сайта
- оценка книг
- вставка рекламных блоков
- изменить текст в поисковой строке
( сам сайт - boroda-novels.ru )
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