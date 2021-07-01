Доработка сайта

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Завершен22 заявки1684 просмотра

Есть готовый сайт, необходимо добавить:

- редактирование и удаление глав в книгах

- удаление книг с сайта

- оценка книг

- вставка рекламных блоков

- изменить текст в поисковой строке

( сам сайт - boroda-novels.ru

4 года назад
e-tchev-or
Илья 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

novikovda
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$33
7 дней
Escrow
Рекомендую. Качественная работа + быстрое исправление пожеланий.
Отличный заказчик! Своевременно давал ответы на возникающие вопросы и лояльно относился к возникающим изменениям.

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Виталий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
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месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Денис
 
38 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
novikovda
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
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год назад
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Михаил
 
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Никита
 
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Георгий
 
35 лет
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Данила
 
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Паве
 
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Борис
 
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Андрей
 
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Маргулан
 
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад