Верстка 1 главной странице и шаблона для остальных телефонов, шаблон нужно дублировать на основе первого, все макеты фрилансер получит в PSD после этапа отбора Бюджет 1000 рублей
Разработка и вёрстка лендинга для сайта знакомств.
Потребуется ваша помощь в составлении ТЗ.
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