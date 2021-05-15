Разработка и вёрстка лендинга для сайта знакомств.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок930 просмотров

Потребуется ваша помощь в составлении ТЗ.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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Евгений
 
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Паве
 
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Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
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287 отзывов
4 года назад