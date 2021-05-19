Оптимизировать скорость загрузки 4 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки819 просмотров

Добрый день,

Сайты одностраничные на Wordpress. 

Задача: оптимизировать скорость загрузки сайтов и войти в зеленую зону (90-100) по версии Google Pagespeed Insights для моб и пк.

Текущие показатели сайтов:

1. Моб 36/100, десктоп 68/100

2. Моб 52, десктоп 85

3. Моб 44, десктоп 87

4. Моб 53, десктоп 89

Примеры рекомендаций от сервиса:

https://d.pr/i/4LzEUv

https://d.pr/i/9TR36A

https://d.pr/i/tZ2BDA

https://d.pr/i/gUrhVx

Дедлайн: вторник 18 мая

WordPress
4 года назад
zzhbrg
Артем 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$120
4 дня
Escrow
Несмотря на особенности конструктора тем для wordpress, работа сдана в срок. Спасибо!
Всегда отвечает на вопросы, на связи, быстрая оплата! 5+

Заявки фрилансеров

Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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