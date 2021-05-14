Адаптивная верстка сайта визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок1242 просмотра

Адаптивная верстка. Макеты простые. Оплата по факту. Денег 3000р. Макеты в псд. Приоритет тому кто сдаст завтра

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

mikulincz
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов(-2)
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Крутой спец. Рекмоендую. Подвели мы его по оплате. Но работу он сделал круто. На правки мягко реагирует. Спасибьо за работу. Будем рады работать дальше. Это был отзыв по первому проекту. А по второму взялся и просто пропал. Очень подвёл по срокам. Не рекомендую
В общем все прошло хорошо, была задержка с оплатой, но все решили. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Денис
 
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
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Петр
 
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3 года назад
4 года назад
mikulincz
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов(-2)
4 года назад
Микаел
 
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4 года назад

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