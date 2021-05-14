Адаптивная верстка сайта визитки

Крутой спец. Рекмоендую. Подвели мы его по оплате. Но работу он сделал круто. На правки мягко реагирует. Спасибьо за работу. Будем рады работать дальше. Это был отзыв по первому проекту. А по второму взялся и просто пропал. Очень подвёл по срокам. Не рекомендую