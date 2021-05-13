Правки к верстке

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок497 просмотров

Необходимо внимательно проверить блоки, поправить текста, отступы, шрифты, доделать если чего то не хватает. Так же проверить адаптив на страницах. Исходники предоставлю. В проекте использовался Gulp

3000р / 2 дня, оплата после работы

Ссылка на готовые страницы: aristocrat

Ссылки на макеты:

Главная ПК – Google Диск

Внутренние ПК – Google Диск

Главная мобильная – Google Диск

Внутренние мобильная – Google Диск

Gulp
4 года назад
isaksen
Илья 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Netmiraest
Александр 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$40
14 дней
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Netmiraest
Александр 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Махмуд
 
24 года
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3 года назад
4 года назад
Игорь
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Владимир
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад