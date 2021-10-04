HTML-developer, Front-end, WP

Доброго времени суток, гость моего профиля.



Мой опыт коммерческой разработки сайтов - 5 лет.

Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка сайтов по вашем макетам (Photoshop, Figma, Zeplin).

Натяжка на WP, хостинг и прочие штуки люблю, умею, практикую.

Довольный заказчик - довольный фрилансер.

В портфолио мои прошлые работы. Текущие работы показать не могу, т.к. они попадают под коммерческую тайну.