HTML-developer, Front-end, WP
Доброго времени суток, гость моего профиля.
Мой опыт коммерческой разработки сайтов - 5 лет.
Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка сайтов по вашем макетам (Photoshop, Figma, Zeplin).
Натяжка на WP, хостинг и прочие штуки люблю, умею, практикую.
Довольный заказчик - довольный фрилансер.
В портфолио мои прошлые работы. Текущие работы показать не могу, т.к. они попадают под коммерческую тайну.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
22%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт компании Parker для российского рынка64 просмотра
- Сайт застройщика из Санкт-Петербурга.65 просмотров
- MTV k-pop62 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
год назад
Отличный исполнитель, рекомендую однозначно
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую сотрудничать. Чёткое ТЗ, оплата в срок, постоянно на связи. Продолжаем сотрудничество!
$40
10 баллов
год назад
Самый крутой исполнитель которого вы когда либо встретите. Делает такие крутые вещи! Рекомендую всецело! Но он будет постоянно занят. Работаем на постоянной основе
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачи поставлены максимально понятно, на связи 24/7, на вопросы отвечает оперативно. Оплата точно в срок и в полном объёме. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
2 года назад
Николай хорошо сделал работу по публикации. Быстро понял принцип работы, исправил все нюансы, которые бывают при работе с новыми людьми и дальше работал практически без замечаний. Буду работать с ним дальше.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Антоном! Чёткое ТЗ. Оперативно отвечал на вопросы, которые появлялись в процессе работы. Быстро проверил и оплатил готовые статьи. Отличный заказчик - рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Однозначно рекомендую Николая к работе. Терпеливо и качественно выполнил работу. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, красивые макеты в Figma и комфортные сроки. Оплата за работу вовремя. Рекомендую Марка!
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#68
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#661
Веб-программирование
нет отзывов
$6/час
от $30от 1 дня
#1634