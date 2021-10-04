mydev

Николай mydev

 
31 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
HTML-developer, Front-end, WP

Доброго времени суток, гость моего профиля.

Мой опыт коммерческой разработки сайтов - 5 лет.

Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка сайтов по вашем макетам (Photoshop, Figma, Zeplin).
Натяжка на WP, хостинг и прочие штуки люблю, умею, практикую.

Довольный заказчик - довольный фрилансер.

В портфолио мои прошлые работы. Текущие работы показать не могу, т.к. они попадают под коммерческую тайну.

HTMLFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
22%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
jeyed
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
год назад
Переверстать сайт магазина
Отличный исполнитель, рекомендую однозначно
Однозначно рекомендую сотрудничать. Чёткое ТЗ, оплата в срок, постоянно на связи. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
jeyed
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
Адаптивная верстка с анимацией
Самый крутой исполнитель которого вы когда либо встретите. Делает такие крутые вещи! Рекомендую всецело! Но он будет постоянно занят. Работаем на постоянной основе
Отличный заказчик. Задачи поставлены максимально понятно, на связи 24/7, на вопросы отвечает оперативно. Оплата точно в срок и в полном объёме. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
donmarkiz
Антон 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
$30
10 баллов
2 года назад
Опубликовать 20 статей на Wordpress по теме шашлыков
Николай хорошо сделал работу по публикации. Быстро понял принцип работы, исправил все нюансы, которые бывают при работе с новыми людьми и дальше работал практически без замечаний. Буду работать с ним дальше.
Очень понравилось сотрудничать с Антоном! Чёткое ТЗ. Оперативно отвечал на вопросы, которые появлялись в процессе работы. Быстро проверил и оплатил готовые статьи. Отличный заказчик - рекомендую!
Ответный отзыв
m-mcsimov
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Верстка карты с попапами
Однозначно рекомендую Николая к работе. Терпеливо и качественно выполнил работу. Продолжаем сотрудничество!
Чёткая постановка задачи, красивые макеты в Figma и комфортные сроки. Оплата за работу вовремя. Рекомендую Марка!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#68
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#661
Веб-программирование
нет отзывов
$6/час
от $30от 1 дня
#1634