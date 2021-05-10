m-mcsimov

Марк m-mcsimov

 
49 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Донастроить сайт на оплату системы Paykeeper + Райффайзенбанк

    Необходимо донастроить сайт для оплаты через системы Paykeeper и Райффайзенбанк. Работа выполнена более чем наполовину, требуется разобраться в чужом коде. Система самописная, качество кода на высоком уровне.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить логотип, рядом с уже существующим

    Необходимо добавить логотип рядом с уже существующим на сайте, работающем на Drupal 6. Требуется учесть версии на русском и английском языках, а также добавить подпись под логотипом. Важно, чтобы изменения корректно отображались в мобильной версии сайта.

    Drupal
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка карты с попапами

    Требуется качественная HTML-верстка карты с реализацией попапов, содержащих фото и описание. Мобильная версия не предусмотрена, но возможно ее создание при необходимости. Примерный макет доступен для ознакомления.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Попап с картой проезда, Wordpress

    https://beauty-med-clinic.ru/ На этом сайте,  мобильной версии внизу появляется плашка с иконками телефона и карты проезда. Сейчас телефон работает, а карта не доделана. Нужно что бы по клику открывался попап в котором будут вариант: Проложить маршрут ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Аккордеон на сайт Wordpress

    Требуется сделать аккордеон а типе материала Услуги. Перенести блок с текстом в правую колонку и сделать возможность добавлять тексты выше фотографий в виде аккордеона. Разбивка текста на расхлопывающиеся куски текста

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

vcom-com-ua
Владислав 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Добавить логотип, рядом с уже существующим
Drupal
Было приятно работать! Понятное т.з. и требования. Своевременная более чем в полном объеме оплата. Рекомендую!
Владислав быстро и четко выполнил задачу. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
mydev
33 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
4 года назад
Верстка карты с попапами
Чёткая постановка задачи, красивые макеты в Figma и комфортные сроки. Оплата за работу вовремя. Рекомендую Марка!
Однозначно рекомендую Николая к работе. Терпеливо и качественно выполнил работу. Продолжаем сотрудничество!
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