Необходимо донастроить сайт для оплаты через системы Paykeeper и Райффайзенбанк. Работа выполнена более чем наполовину, требуется разобраться в чужом коде. Система самописная, качество кода на высоком уровне.
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Необходимо добавить логотип рядом с уже существующим на сайте, работающем на Drupal 6. Требуется учесть версии на русском и английском языках, а также добавить подпись под логотипом. Важно, чтобы изменения корректно отображались в мобильной версии сайта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется качественная HTML-верстка карты с реализацией попапов, содержащих фото и описание. Мобильная версия не предусмотрена, но возможно ее создание при необходимости. Примерный макет доступен для ознакомления.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
https://beauty-med-clinic.ru/ На этом сайте, мобильной версии внизу появляется плашка с иконками телефона и карты проезда. Сейчас телефон работает, а карта не доделана. Нужно что бы по клику открывался попап в котором будут вариант: Проложить маршрут ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется сделать аккордеон а типе материала Услуги. Перенести блок с текстом в правую колонку и сделать возможность добавлять тексты выше фотографий в виде аккордеона. Разбивка текста на расхлопывающиеся куски текстаСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад