HTML/CSS Coder. Качественная, адаптивная верстка в срок.
Используемые мной технологии:
HTML5&CSS3;
JavaScript;
SCSS;
Gulp;
Верстка по методологии БЭМ;
Git;
AdobPhotoshop/ Figma
Мои проекты на GitHub:
Landing page:
https://alenaelena.github.io/E-Mart/
https://alenaelena.github.io/Realco/
https://alenaelena.github.io/TasteEat/
Landing multipage:
https://alenaelena.github.io/CustomMade/
https://alenaelena.github.io/DubaiRealty/
Контакты
Телеграм: https://t.me/Elena13_01
Email: [email protected]
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1074
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Адаптивная вёрстка многостраничного сайта SocialBookнет просмотров
- Адаптивная вёрстка многостраничного сайта12 просмотров
- Адаптивная вёрстка многостраничного сайта11 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingpage11 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingpage12 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingpage10 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingpage13 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingpage7 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingpage9 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Создание сайтов
Заказ выполнен правильно и в срок.
Ответный отзыв
корректно поставленная задача, оперативная коммуникация и оплата.
$5
10 баллов
2 года назад
HTML
Задача выполнена: Производительность 100 Специальные возможности 96 Рекомендации 92 Поисковая оптимизация 100 Работой доволен!
Ответный отзыв
Чітко поставлене ТЗ, оплата вчасно, постійно на зв'язку. Однозначно рекомендую співпрацювати.
$100
10 баллов
2 года назад
Хороший исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв
Норм, рекомендую.