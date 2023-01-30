AlenaElena1301

Олена AlenaElena1301

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
HTML/CSS Coder. Качественная, адаптивная верстка в срок.

Используемые мной технологии:

  • HTML5&CSS3;

  • JavaScript;

  • SCSS;

  • Gulp;

  • Верстка по методологии БЭМ;

  • Git;

  • AdobPhotoshop/ Figma

Мои проекты на GitHub:

 Landing page:

    https://alenaelena.github.io/E-Mart/

    https://alenaelena.github.io/Realco/

    https://alenaelena.github.io/TasteEat/

 Landing multipage:

    https://alenaelena.github.io/CustomMade/

    https://alenaelena.github.io/DubaiRealty/

Контакты

#54Создание сайтов
HTML
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1074
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

silver1111
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Создать веб-страницу и разместить её на удалённом сервере
Создание сайтов
Заказ выполнен правильно и в срок.
корректно поставленная задача, оперативная коммуникация и оплата.
Ответный отзыв
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Оптимізувати верстку сайта для PageSpeed Insights
HTML
Задача выполнена: Производительность 100 Специальные возможности 96 Рекомендации 92 Поисковая оптимизация 100 Работой доволен!
Чітко поставлене ТЗ, оплата вчасно, постійно на зв'язку. Однозначно рекомендую співпрацювати.
Ответный отзыв
jeyed
34 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Переверстать сайт магазина
Хороший исполнитель. Рекомендую
Норм, рекомендую.
Ответный отзыв