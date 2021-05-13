Сверстать и посадить на вп

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Закрыт25 заявок1164 просмотра

есть макет, вывод в jpg https://cloud.mail.ru/public/iTXD/EjPq7hHrA

необходимо сверстать и посадить на вордпресс 

предлагайте стоимость и сроки 

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avbezgodov
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