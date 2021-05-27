Сделать вёрстку сайта и написать короткий код для quiz

Есть макеты набора страниц. Нужно сверстать странички без cms.

Вот тут показаны все страницы. Дизайн всех элементов есть сделан в figma.

При возможности нужно сделать короткой код (человек отвечает на 12 вопросов, каждый ответ имеет от 1 до 4 балов и если собирает 12 балов, то показавыем страницу нр. А, если 16 балов, то страницу Б).

И подключить оплату (с backend поможет програмист).

Предлагайте цену и сроки.

Плюс если возьметесь сделать на storyblok.com