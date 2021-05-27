Сделать вёрстку сайта и написать короткий код для quiz

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок810 просмотров

Есть макеты набора страниц. Нужно сверстать странички без cms.

Вот тут показаны все страницы. Дизайн всех элементов есть сделан в figma.

При возможности нужно сделать короткой код (человек отвечает на 12 вопросов, каждый ответ имеет от 1 до 4 балов и если собирает 12 балов, то показавыем страницу нр. А, если 16 балов, то страницу Б).

И подключить оплату (с backend поможет програмист).

Предлагайте цену и сроки.

Плюс если возьметесь сделать на storyblok.com

Figma
4 года назад
absolutus
Алекс 
40 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$70
3 дня
Escrow
Все отлично. Сделано хорошо, професионально. Коллега очень радуеться, что сверстанные странички загружаються очень быстро.
Отличный заказчик - всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы и подключает коллег. Спасибо за проект!

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