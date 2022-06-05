Игорь Дашкевич wyzemindwyzemind
Основной стек используемых технологий (может меняться в зависимости от задач):
языки разметки, таблицы стилей: HTML5, CSS3
язык программирования: JavaScript
фреймворки, библиотеки: jQuery / Vue.js
препроцессоры: LESS / SCSS
сборка проекта: Gulp
графические редакторы: Photoshop, Figma
Основные навыки:
создание качественной, современной, кроссбраузерной, легко поддерживаемой вёрстки
подключение, настройка, написание скриптов и плагинов, интеграция api
написание чистого, читабельного, семантически грамотного и структурированного кода (строго с использованием БЭМ методологии и компонентным подходом)
адаптация вёрстки для всех типов устройств и разрешений (в том числе для всех промежуточных)
оптимизация скорости загрузки
высокая точность работы относительно макетов (при необходимости Pixel Perfect)
внимание к мелким деталям, на которые многие не обращают внимание (минимизирует количество правок)
интеграция микроразметки при необходимости
работа с динамическими данными, асинхронными запросами
написание фронтенда vue приложений
Дополнительная информация:
многолетний опыт работы по вёрстке/фронтенду любой сложности и направленности
ответственность и строгое соблюдение сроков, дедлайнов
внесение правок, доработка проектов при необходимости
бекендом не занимаюсь, но в сотрудничестве с программистом могу помочь интегрировать