Два месяца мне морочили голову, но так ничего и не заплатили. В итоге даже в минусе оказался, так как пришлось закрывать комиссию по "завершённому" заказу. Заказчик является посредником и выяснить что-то конкретное по проекту очень сложно. Ну, как говорится, даже подобное сотрудничество - это определённый опыт 😂