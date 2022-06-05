wyzemind

Игорь Дашкевич wyzemind

 
36 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
качественная адаптивная вёрстка, фронтенд

Основной стек используемых технологий (может меняться в зависимости от задач):

  • языки разметки, таблицы стилей: HTML5, CSS3

  • язык программирования: JavaScript

  • фреймворки, библиотеки: jQuery / Vue.js

  • препроцессоры: LESS / SCSS

  • сборка проекта: Gulp

  • графические редакторы: Photoshop, Figma

Основные навыки:

  • создание качественной, современной, кроссбраузерной, легко поддерживаемой вёрстки

  • подключение, настройка, написание скриптов и плагинов, интеграция api

  • написание чистого, читабельного, семантически грамотного и структурированного кода (строго с использованием БЭМ методологии и компонентным подходом)

  • адаптация вёрстки для всех типов устройств и разрешений (в том числе для всех промежуточных)

  • оптимизация скорости загрузки

  • высокая точность работы относительно макетов (при необходимости Pixel Perfect)

  • внимание к мелким деталям, на которые многие не обращают внимание (минимизирует количество правок)

  • интеграция микроразметки при необходимости

  • работа с динамическими данными, асинхронными запросами

  • написание фронтенда vue приложений

Дополнительная информация:

  • многолетний опыт работы по вёрстке/фронтенду любой сложности и направленности

  • ответственность и строгое соблюдение сроков, дедлайнов

  • внесение правок, доработка проектов при необходимости

  • бекендом не занимаюсь, но в сотрудничестве с программистом могу помочь интегрировать

JavascriptHTMLFigmajQuerySCSSGulpPhotoshopVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
средняя цена заказа
23%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-10
HTML-верстка
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Отзывы заказчиков
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
6 месяцев назад
Верстка страниц сайта (HTML + jQuery)
Всё прошло отлично — и по срокам, и по качеству, и по коммуникациям. На редкость хорошо, категорически благодарю и всячески рекомендую!
Всё супер! Коммуникация на высоте, оплата вовремя. Очень доволен сотрудничеством и всем рекомендую!
Ответный отзыв
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$110
10 баллов
7 месяцев назад
Верстка сайта
Выполнено быстро, качественно и не дорого! будем дальше сотрудничать! всем советую !!!
Работа проверена быстро, оплата переведена сразу же. Всем рекомендую, как надёжного, адекватного заказчика. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$90
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка макетов
Игорь отлично справился с заданием. Всегда на связи! Все быстро в срок и без лишних вопросов! Рекомендую!
От сотрудничества только положительные впечатления. Максим всегда на связи, по оплате всё быстро и надёжно. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)
$250
10 баллов
год назад
Адаптивная вёрстка макетов из Figma - срочно!
Отличный исполнитель - рекомендую к сотрудничеству
Два месяца мне морочили голову, но так ничего и не заплатили. В итоге даже в минусе оказался, так как пришлось закрывать комиссию по "завершённому" заказу. Заказчик является посредником и выяснить что-то конкретное по проекту очень сложно. Ну, как говорится, даже подобное сотрудничество - это определённый опыт 😂
Ответный отзыв
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$120
10 баллов
2 года назад
Верстка простого магазина
Все требования были выполнены в полной мере. Верстка получился в высшей степени качественным. Сроки соблюдены, никаких задержек. Все вопросы по ходу разработки решались оперативно. Сотрудничеством очень доволен.
Всё прошло отлично. Коммуникабельность и постановка задач на высоте. Доволен сотрудничеством. Спасибо!
Ответный отзыв
HTML-верстка
25 отзывов
от $40
от 1 дня
#6