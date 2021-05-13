Сложная корректировка верстки в WP.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок905 просмотров

Требуется выполненное работы по корректировке верстки темы WP.

Основной критерий выбора исполнителя - сроки выполнения. Требуется выполнить работу, как можно оперативнее.

WordPress
4 года назад
konde
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Фёдор
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Виктор
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик

    $400

    Уважаемые кандидаты! Нам нужен человек, который будет заниматься только нашим проектом, совмещать с другой работой не получится. О нас: ECO SERVICE это сервисный центр по ремонту всех видов техники в 2-х городах ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки к верстке

    $40

    Необходимо внимательно проверить блоки, поправить текста, отступы, шрифты, доделать если чего то не хватает. Так же проверить адаптив на страницах. Исходники предоставлю. В проекте использовался Gulp 3000р / 2 дня, оплата после работы ...

    Gulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки мобильной версии сайта

    Добрый день! На сайте в личном кобинете необходимо подправить верстку, чтобы все хорошо отображалось на мобильных устройствах. Подробнее напишу подходящему специалисту

    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить JS графики в статью

    Нужно внедрить графики в статью например библиотеки( chartjs или jqplot) или какую вы сможете посоветовать. Нужно что бы было удобно пользоваться как на десктопе так и на мобильном телефоне. Так же желательно сделать ...

    JavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка интернет магазина + анимации

    $90

    https://www.figma.com/file/YP8TaNkJgm2QfEoAZvUY6b/Expert-door-Copy?node-id=530%3A11503 На сайте будут анимации, приложены примеры и видео по ссылке ниже https://drive.google.com/drive/folders/1cqIjSRD_wPDpR0_hH3qywsWuvJL7nAaO В макете указаны все комментарии по визуализации и функционалу сайта. По срокам желательно уложиться примерно в 4 дня, ...

    Node.js
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать верстку и перенести дизайн на сайт PrestaShop

    Создать верстку и перенести дизайн на сайт PrestaShop Сайт на платформе "PrestaShop". Нужен специалист который сможет натягунть дизайн на сайт "пк" и "моб". Версия на пк уже готовая сумарно получается 39 страци. ...

    PrestaShop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад