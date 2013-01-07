Требуется выполненное работы по корректировке верстки темы WP. Основной критерий выбора исполнителя - [b]сроки выполнения[/b]. Требуется выполнить работу, как можно оперативнее.
- $100HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разместить и скорректировать информацию на WP. Размещение требуется до 10 страниц с оформлением текста и подготовкой изображений. А так же скорректировать форму созданную на WP Формс. Требуется контент-менеджер с хорошим опытом WP!Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
- $140
Рассматриваются специалисты в верстке с возможностью дописать требуемый функционал. (php, mysql, знание плагинов) В рамках функционала: Обмен сообщениями. Администрирование пользователей. Индивидуальные страницы для групп пользователей и еще несколько. Работу требуется сделать оперативно, по этому прошу только профессионалов.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $80
Привет, мы делаем проект на ionic, но некоторые вещи сделать не получается, да и чувствуется, что нужна оптимизация, можно заказать ревью + консультацию по оптимизации с личным участием в корректировках? Angular/ionicЗакрыт3 года назад
- $80
Привет, мы делаем проект на ionic, но некоторые вещи сделать не получается, да и чувствуется, что нужна оптимизация, можно заказать ревью + консультацию по оптимизации с личным участием в корректировках? Angular/ionicЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется помощь в оформлении моб. приложения с готовым функционалом. Технологии: ionic + angular Требуется доработать шаблон, прикрепить существующий функционал, всего 7 страниц. Но требуется сделать оперативно. Прошу обращаться людей с ОПЫТОМ в данном направлении! Прошу указать опыт в сообщении.Закрыт3 года назад
Для тех, кто свободен сейчас - сдать надо вечером Уникальность 95-100 По ключам. Минимум воды 100 р./1000 знаков В 2х до 10 тысяч в одни рукиКопирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется специалист для внесение небольших корректив в битриксе. Прошу обращаться знакомых с данной системой управления специалистов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется специалист для внесение небольших корректив в битриксе. Прошу обращаться знакомых с данной системой управления специалистов.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Выполнить оптимизацию сайта WP - версткаHTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Требуется оперативность. Требуется специалист html + js верстки, для корректировки и оптимизации шаблона WP, а так же внедрение сео корректив в код. (речь только о корректировке кода, запросами наполнять не нужно).HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется IOS разработчик для доработки клиента Jabber. Только с опытом и пониманием дела пожалуйста. Достаточно высокая срочность проекта.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $150
требуется оперативная доработка ios приложения - жабер клиент, только с опытом данных разработок. Подробнее при личной перепискеЗакрыт8 лет назад
- $250
Оперативное создание VMware WorkstationПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Проект достаточно срочный.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $151
Добрый день, требуется хороший специалист для обновления уже готового шаблона на wordpress, нужно будет сверстать, обновить инструкцию по установке. Все подробности при личном общении. Потребуется верстка, небольшая работа с psd. Прошу писать ТОЛЬКО заинтересованных в выполнении проекта! ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разработка нового веб сервиса с участием смс и нескольких способов их обработки в реальном времени. Сложная и ответственная работа!Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Существует программное обеспечение на Jave + MySql, учет данных. Требуется на основе данного программного обеспечения создать небольшие дополнения. 1. Создание статистики. 2. Создание новой формы добавления. 3. Создание дополнительных закладок вывода. skype: zakatlyubvi2Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется создать меню с выпадающим окном для флеш сайта. Подробности в скайпе zakatlyubvi2Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется копирайтер – контент менеджер, отличное знание Joomla, базовые навыки работы html, сообразительность, понимание дела! Продолжительное сотрудничество на несколько месяцев! Обязательно знания SEO копирайтинга, основ продвижения сайтов. Только из Петербурга! Пишите в skype: zakatlyubvi2 Оплата 18 000/мес.Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад