Добрый день, требуется хороший специалист для обновления уже готового шаблона на wordpress, нужно будет сверстать, обновить инструкцию по установке. Все подробности при личном общении. Потребуется верстка, небольшая работа с psd. Прошу писать ТОЛЬКО заинтересованных в выполнении проекта! ...