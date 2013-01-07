konde

Дмитрий konde

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$800
10 баллов
10 лет назад
Разработка веб-сервиса
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Проект выполнен отлично, профессиональная работа без лишних разговоров, качественно и на 100%
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