Сделать адаптивную верстку Лендинга

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Закрыт39 заявок1556 просмотров

Добрый день! Нужно сделать адаптивную вёрстку лендинга.

Ссылка на дизайн-макет (десктоп и мобильная версия): https://www.figma.com/file/We1wvLSzA6x1P2ZC1OKQFH/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1

Что нужно сделать?

- Из макета нужно сделать страницу, которая будет быстро (!) грузиться и адекватно отображаться во всех браузерах (в том числе и на планшетах) + сделать мобильную версию, которая отдельно отрисована.

- Страница должна выглядеть как исходник дизайн-макета.

- Настроить формы приема контактов по скрипту, образцы который прикрепляю (ничего сложного, просто доработан для отправки данных по СМС, https://disk.yandex.ru/d/09Z0WqjAiZI3fQ - (здесь скрипт)).

Конкретно, что нужно сделать по блокам.

1-й блок.

Кнопки (WhatsApp и Телефон) на мессенджеры нужно сделать «прилипающими» в низу экрана, с небольшим отступом от самого экрана снизу и сверху (это касается всех версий - от десктопа до мобильной). Сами ссылки должны быть активными, т.е. для WhatsApp и телефона должны быть соответствующие ссылки при нажатии на которые будет перенаправление в мессенджер или на звонок.

Ссылки в первом экране на Facebook и Instagram должны быть активными и при нажатии открываться в отдельном окне.

Номер телефона - кликабельный.

При нажатии на «Заказать звонок» и «Записаться на консультацию» должна всплывать одна и та же форма.

Что касается первого экрана мобильной версии, ссылка на консультацию идет с залитым фоном, учтите этот момент.

3-й блок.

Также должны быть установлены ссылки на соответствующий мессенджер.

5-й блок.

В блоке «Услуги» при наведении на иконку услуги, должно происходить изменение цвета элемента также, как это показано в UI-Kit.

6-й блок.

При отправке данных из блока формы должно приходить письмо с темой «Заказана заявка на консультацию», а при отправке через всплывающее окно «Форма обратного звонка» должно приходить письмо «Заказан обратный звонок». В общем, примерно все по тому скрипту, который прикрепляю.

7-й блок.

Блок с Instagram. Нужно сделать активную ссылку текста «@advokat_romanchuk ->» (и стрелку тоже), при нажатии на которую будет открываться новое окно.

Что касается картинок этого блока, то их также нужно сделать кликабельными и открывающимися в новом окне. Чтобы в мы могли потом вставить в них сслыки на конкретные посты этого Инстаграм-профиля.

8-й блок.

Здесь нужно сделать так, чтобы мы вставили ссылку на видео с YouTube, которая будет проигрываться.

9-й блок.

В блоке с картой, нужно вставить Яндекс-карты с координатами адреса в том же масштабе, что и в макете, так, чтобы отметка была заметна и была в центре экрана.

10-й блок.

В футере нужно сделать также, чтобы все элементы, которые были ранее, точно также открывались и работали.

При нажатии на кнопку «Политика конфиденциальности» должно открываться окно, представленное в UI-Kit, с тем же текстом. В дальнейшем мы сами вставим туда другой свой текст.

Бюджет - 6000 руб.

Жду ваших предложений. Присылайте примеры ваших работ (смотрю портфолио). Если есть вопросы, пишите.

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