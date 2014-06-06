igor-z

Зайцев igor-z

 
33 годаРоссия/Томск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать адаптивную верстку Лендинга

    $80

    Добрый день! Нужно сделать адаптивную вёрстку лендинга. Ссылка на дизайн-макет (десктоп и мобильная версия): https://www.figma.com/file/We1wvLSzA6x1P2ZC1OKQFH/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1 Что нужно сделать? - Из макета нужно сделать страницу, которая будет быстро (!) грузиться и адекватно отображаться во всех браузерах (в ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг базы с 2ГИС

    $15

    Добрый день! Нужно спарсить базу из 2ГИС. Из рубрики "Строительные услуги", категорию "Ремонт и отделка". По вот этим городам: Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Казань Челябинск Омск Самара Ростов-на-Дону Уфа Красноярск Воронеж Пермь ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать лицевые картинки под размеры сайта

    $7

    [b]Добрый день! [/b] Для сайта advokats228.ru нужно сделать новую лицевую картинку (в двух вариантах), которая идет в первом экране. Исходник прикрепляю к заданию. Новое изображение должно быть тем же фоном, и размером 521x451 px, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Специалист по составлению SEO-ТЗ для копирайтеров

    Добрый день! Нужен человек (ТЗ-мейкер), который поможет составить от 50 качественных SEO-ТЗ для копирайтеров по тематикам финансов (кредитные карты, кредиты, ипотека) и строительства (ремонт, строительство и т.п.) Сайты информационные. Суть задания: Есть ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-менеджер для информационного сайта

    Добрый день! Нужен контент-менеджер для размещения статей на информационном сайте о банковских картах (о всем, что с ними связано), на движке WP. Подробные инструкции о размещении материалов предоставим (текст+видео). На данный момент ...

    Написание статейPhotoshop
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Транскрибация аудио в текст – 32 минуты

    $4

    Необходимо перевести аудио-файл (подкаст) в текст. Запись качественная. https://yadi.sk/d/5GiL58JF3LqewK Нужно распознать 32 минуты, оплата - 230 руб. Главное качество и полная синхронность текста и аудио! Оплата яндекс-деньгами, или киви. Жду ваших предложений.

    Транскрибация38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $100

    Макет того, что рисовать и как это делать здесь: https://moqups.com/IgorZaytsev/YV82tRtS Основные требования: 1) Номер телефона. Номер, по сути, нужен для «красоты», чтобы был – но люди не звонили по нему, а отправляли заявки – это основная цель. ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лендингов

    Требуется специалист по разработке дизайна лендинг-пейдж. Основные критерии: - Опыт в создании лендингов (смотрю портфолио) - Выполнение работы четко по заданной структуре. - Использование красивой и адекватной графики и фото. Возможно долгосрочное сотрудничество. Пишите примерные сроки и цены по которым вы ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка лендингов

    Требуется человек занимающийся версткой страниц лендинг-пейдж (и немного программированием). Что нужно делать? - Из картинки отрисованной дизайнером нужно сделать страницу которая будет быстро грузиться, и адекватно отображаться во всех браузерах (в том числе и на планшетах). - ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
4 года назад
Сделать лицевые картинки под размеры сайта
Хороший заказчик! Моментальная оплата и всегда на связи!
Отличная работа, быстро и оперативно. Рекомендую!
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weblanding2014
Дмитрий 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-7)
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн лендингов
Игорь заказал интересный дизайн, был всегда на связи и оперативно отвечал на вопросы, что важно при работе. Приятное общение и оплата моментальная, рекомендую всем и продолжаю сотрудничать сам.
Заказывал у Дмитрия дизайн лендинга, получил отличный, красивый макет. Буду в дальнейшем сотрудничать!
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