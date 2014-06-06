Добрый день! Нужно сделать адаптивную вёрстку лендинга. Ссылка на дизайн-макет (десктоп и мобильная версия): https://www.figma.com/file/We1wvLSzA6x1P2ZC1OKQFH/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1 Что нужно сделать? - Из макета нужно сделать страницу, которая будет быстро (!) грузиться и адекватно отображаться во всех браузерах (в ...
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Добрый день! Нужно спарсить базу из 2ГИС. Из рубрики "Строительные услуги", категорию "Ремонт и отделка". По вот этим городам: Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Казань Челябинск Омск Самара Ростов-на-Дону Уфа Красноярск Воронеж Пермь ...Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
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[b]Добрый день! [/b] Для сайта advokats228.ru нужно сделать новую лицевую картинку (в двух вариантах), которая идет в первом экране. Исходник прикрепляю к заданию. Новое изображение должно быть тем же фоном, и размером 521x451 px, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужен человек (ТЗ-мейкер), который поможет составить от 50 качественных SEO-ТЗ для копирайтеров по тематикам финансов (кредитные карты, кредиты, ипотека) и строительства (ремонт, строительство и т.п.) Сайты информационные. Суть задания: Есть ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужен контент-менеджер для размещения статей на информационном сайте о банковских картах (о всем, что с ними связано), на движке WP. Подробные инструкции о размещении материалов предоставим (текст+видео). На данный момент ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
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Требуется специалист по разработке дизайна лендинг-пейдж. Основные критерии: - Опыт в создании лендингов (смотрю портфолио) - Выполнение работы четко по заданной структуре. - Использование красивой и адекватной графики и фото. Возможно долгосрочное сотрудничество. Пишите примерные сроки и цены по которым вы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек занимающийся версткой страниц лендинг-пейдж (и немного программированием). Что нужно делать? - Из картинки отрисованной дизайнером нужно сделать страницу которая будет быстро грузиться, и адекватно отображаться во всех браузерах (в том числе и на планшетах). - ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт10 лет назад