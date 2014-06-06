Макет того, что рисовать и как это делать здесь: https://moqups.com/IgorZaytsev/YV82tRtS Основные требования: 1) Номер телефона. Номер, по сути, нужен для «красоты», чтобы был – но люди не звонили по нему, а отправляли заявки – это основная цель. ...