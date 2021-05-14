Верстка лендинга

Дизайн в фигме https://www.figma.com/file/A7DDfaXbX2129CRnJgDa6P/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%AF%D0%B7-(1)

1. Нужно исправить контактные данные

2. Немного доделать дизайн (творчества нет, доделать значит - не более 3% правок от общего дизайна. правки типа - поменять цветовую гамму иконок, поменять местами блоки и т.п.)

3. Верстка сайта. Настройка срм и пикселей для гугл адс и яндекс директ (я везде регаюсь, ваша задача - внести изменения в код).

3.1. В верстку входит - калькулятор, для которого нужно будет прописать логику на основе моего прайс-листа. Логика состоит из таких параметров - базовая цена услуги, скидки, тариф и пр.).

Проект бюджетный. Поэтому прежде всего буду выбирать кандидатов по цене.

4. Сделать адаптив для смартфона и планшета

ТЗ с подробностями https://docs.google.com/document/d/1gQO8tWwUeTXqsn9klviJfDFBdJdjrPlIWb5J2nFSlag/edit?usp=sharing