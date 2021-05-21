Скопировать сайт (5 страниц)

Нужно скопировать сайт-многостраничник. Оттуда только 5 типовых страниц: главная, каталог, товар, контакты, информационная страница.

На выходе html\css\js, всё работает без подгрузки с исходного домена. Пожалуйста, сразу указывайте примерный бюджет и сроки.

Если делаете копии софтом, то сразу не пишите. Нужна либо полностью ручная работа, либо софт + доработка вручную. Чтобы сайт полностью функционировал, со всеми эффектами и скриптами.