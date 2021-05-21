Скопировать сайт (5 страниц)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок931 просмотр

Нужно скопировать сайт-многостраничник. Оттуда только 5 типовых страниц: главная, каталог, товар, контакты, информационная страница.

На выходе html\css\js, всё работает без подгрузки с исходного домена. Пожалуйста, сразу указывайте примерный бюджет и сроки.

Если делаете копии софтом, то сразу не пишите. Нужна либо полностью ручная работа, либо софт + доработка вручную. Чтобы сайт полностью функционировал, со всеми эффектами и скриптами.

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

niciTa123
Никита 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$9
2 дня
Escrow
Нужно было скопировать сайт и почистить его от лишних скриптов. Работа выполнена в срок, всё качественно, анимации и эффекты работают как нужно. Спасибо!
отличный заказчик! быстро отвечает, чётко ставит задачу и своевременно оплачивает за работу. буду надеется на дальнейшие сотрудничество.

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