Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.
мои работы:
сайт-портфолио
связь со мной:
вотсап:*напишу в переписке если понадобится
ОБО МНЕ:
я верстальщик самоучка
не много из того что я могу вам предложить:
1.адаптивная-вёрстка лэндингов, многостраничных сайтов и сайтов визиток!
2. JS и CSS анимации
3.делаю и внедряю слайдеры и поп-па окна
4.корректировка других сайтов и внесения нового функционала
5.Посадка на WordPress, joomla и opencart
6.вёрстка из любых макетов
8.всегда в срок
Вы гарантированно получаете:
- Гарантию на вёрстку. Я даю гарантию что в течении 2-х недель я бесплатно исправлю все ошибки и недочёты которые я не заметил перед задачей
- Хорошие цены. За хорошую цену я даю вам достойное качество
- Сэкономленные нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- законченную вёрстку. Я всегда заканчиваю работу и всегда заканчиваю в срок.
владею:
1.HTML 5, CSS 3, и JS
2.библиотека jQuery(но предпочитаю js)
3.сетка bootstrap 4
4.методология БЭМ
5.Flex
связь со мной:
вотсап:*напишу в переписке если понадобится
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
4 года назад
CSSHTMLJavaScript
Нужно было скопировать сайт и почистить его от лишних скриптов. Работа выполнена в срок, всё качественно, анимации и эффекты работают как нужно. Спасибо!
Ответный отзыв
отличный заказчик! быстро отвечает, чётко ставит задачу и своевременно оплачивает за работу. буду надеется на дальнейшие сотрудничество.
$5
10 баллов
4 года назад
CSSHTMLJavaScript
Боевой исполнитель, сразу погружается полностью в задачу: изучает и задаёт вопросы. По ходу выполнения не перестаёт обращать внимание на мелочи. Заявляет экономию нервов — оправданно. Приятным бонусом даёт гарантию полной поддержки в течении двух недель. Вежливый и учтивый, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
сразу говорю РЕКОМЕНДУЮ! отличный заказчик, быстро отвечает на вопросы, чётко ставит задачу и своевременная оплата! надеюсь на дальнейшие сотрудничество!
HTML-верстка
2 отзыва
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга