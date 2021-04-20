Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

﻿мои работы:

WebAgency

MoGo

boostofolla

﻿﻿связь со мной:

вотсап:*напишу в переписке если понадобится

ОБО МНЕ:

я верстальщик самоучка

не много из того что я могу вам предложить:

1.адаптивная-вёрстка лэндингов, многостраничных сайтов и сайтов визиток!

2. JS и CSS анимации

3.делаю и внедряю слайдеры и поп-па окна

4.корректировка других сайтов и внесения нового функционала

5.Посадка на WordPress, joomla и opencart

6.вёрстка из любых макетов

8.всегда в срок

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Вы гарантированно получаете:

Гарантию на вёрстку. Я даю гарантию что в течении 2-х недель я бесплатно исправлю все ошибки и недочёты которые я не заметил ﻿перед задачей

Я даю гарантию что в течении 2-х недель я бесплатно исправлю все ошибки и недочёты которые я не заметил ﻿перед задачей Хорошие цены. За хорошую цену я даю вам достойное качество

Сэкономленные нервы . Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! законченную вёрстку. Я всегда заканчиваю работу и всегда заканчиваю в срок.

владею:

1.HTML 5, CSS 3, и JS

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2.библиотека jQuery(но предпочитаю js)

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3.сетка bootstrap 4

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4.методология БЭМ

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5.Flex

связь со мной:

вотсап:*напишу в переписке если понадобится