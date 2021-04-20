niciTa123

Никита niciTa123

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

﻿мои работы:

сайт-портфолио

WebAgency

MoGo

boostofolla

﻿﻿связь со мной:

    E-mail:[email protected]

      Телеграмм: NiciTa_Grorovich

      вотсап:*напишу в переписке если понадобится

      ОБО МНЕ:

      я верстальщик самоучка

      не много из того что я могу вам предложить:

      1.адаптивная-вёрстка лэндингов, многостраничных сайтов и сайтов визиток!

      2. JS и CSS анимации

      3.делаю и внедряю слайдеры и поп-па окна

      4.корректировка других сайтов и внесения нового функционала

      5.Посадка на WordPress, joomla и opencart

      6.вёрстка из любых макетов

      8.всегда в срок

      ﻿

      Вы гарантированно получаете:

      • Гарантию на вёрстку. Я даю гарантию что в течении 2-х недель я бесплатно исправлю все ошибки и недочёты которые я не заметил ﻿перед задачей
      • Хорошие цены. За хорошую цену я даю вам достойное качество
      • Сэкономленные нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
      • законченную вёрстку. Я всегда заканчиваю работу и всегда заканчиваю в срок.

      владею:

      1.HTML 5, CSS 3, и JS

      ﻿

      2.библиотека jQuery(но предпочитаю js)

      ﻿

      3.сетка bootstrap 4

      ﻿

      4.методология БЭМ

      ﻿

      5.Flex

      связь со мной:

        E-mail:[email protected]

          Телеграмм: NiciTa_Grorovich

          вотсап:*напишу в переписке если понадобится

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          Отзывы заказчиков

          FladeX
          Максим 
          36 лет
          17 лет в сервисе
          Был
          год назад
          $9
          10 баллов
          4 года назад
          Скопировать сайт (5 страниц)
          CSSHTMLJavaScript
          Нужно было скопировать сайт и почистить его от лишних скриптов. Работа выполнена в срок, всё качественно, анимации и эффекты работают как нужно. Спасибо!
          отличный заказчик! быстро отвечает, чётко ставит задачу и своевременно оплачивает за работу. буду надеется на дальнейшие сотрудничество.
          Ответный отзыв
          SlivTima
          Тимофей 
          26 лет
          4 года в сервисе
          Был
          3 года назад
          $5
          10 баллов
          4 года назад
          Сделать копию сайта с работающим квизом
          CSSHTMLJavaScript
          Боевой исполнитель, сразу погружается полностью в задачу: изучает и задаёт вопросы. По ходу выполнения не перестаёт обращать внимание на мелочи. Заявляет экономию нервов — оправданно. Приятным бонусом даёт гарантию полной поддержки в течении двух недель. Вежливый и учтивый, рекомендую к сотрудничеству.
          сразу говорю РЕКОМЕНДУЮ! отличный заказчик, быстро отвечает на вопросы, чётко ставит задачу и своевременная оплата! надеюсь на дальнейшие сотрудничество!
          Ответный отзыв
          HTML-верстка
          2 отзыва
          $3/час
          от $3от 3 часов
          нет рейтинга