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Ищется iOS разработчик для долгосрочного проекта по созданию мобильных приложений в сфере здоровья и похудения. Задачи включают разработку приложения, интеграцию маркетинговых и продуктовых трекеров, подключение in-app подписок и публикацию в App Store. Оплата почасовая, загрузка от 6+ часов в день.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется iOS разработчик для создания мобильных приложений на SWIFT. Работа включает разработку утилит и мини-игр, интеграцию аналитики и соединение с backend (Node JS). Предлагается стабильная удаленная работа с гибким графиком и возможностью профессионального роста. Заработная плата обсуждается на собеседовании.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется дизайнер для создания уникального дизайна мобильного приложения на iOS. Необходимо разработать логотип, около 6 страниц приложения и 4 скриншота для AppStore. Примеры приложений для вдохновения предоставлены. Подробное ТЗ будет отправлено избранному кандидату.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Сайты одностраничные на Wordpress. Задача: оптимизировать скорость загрузки сайтов и войти в зеленую зону (90-100) по версии Google Pagespeed Insights для моб и пк. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Сайты одностраничные, одной тематики. Движок: Wordpress 5.7.1 Структура оформления: 1. Первый экран: лого + background картинка + заголовок H1 в центре + кнопка 2. Оглавление ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Сайт-одностраничник, который помогает игрокам получить актуальное зеркало на букмекерскую контору 1xbet, а также отвечает на популярные вопросы.Задача: написать SEO-текст с использованием ключевых слов. • Количество знаков без пробелов: 12 000 • ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад