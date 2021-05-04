zzhbrg

Артем zzhbrg

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dmi3shin
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$300
10 баллов
4 года назад
Дизайн iOS приложения
iOS
С Артемом очень приятно работать и общаться. Рекомендую! 1) Точно расписывает ТЗ, знает, чего хочет 2) Всегда на связи, очень быстро принимал правки 3) Оплата точно в срок 4) Максимально вовлечен в свой продукт Отличный заказчик, будем сотрудничать и дальше!
Рекомендую Вячеслава как профессионала своего дела. • Соблюдение ТЗ и предложения как сделать лучше • Соблюдение сроков • Приятно общаться, хорошие коммуникативные навыки • Отличая подача с комментированием и видео-презентацией Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Оптимизировать скорость загрузки 4 сайтов
WordPress
Всегда отвечает на вопросы, на связи, быстрая оплата! 5+
Несмотря на особенности конструктора тем для wordpress, работа сдана в срок. Спасибо!
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oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$600
10 баллов
4 года назад
Создать 4 легкие темы для одностраничных Wordpress сайтов
WordPress
Четко сформулированная задача, качественно организованные исходные материалы и своевременная оплата. Рекомендую
Точно в срок, отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
онлайн
$268
10 баллов
4 года назад
SEO-обзор сайта-зеркало для букмекерской компании, 12к знаков
AndroidiOS
Спасибо Артему за профессиональный подход и надежное сотрудничество. Лучшие рекомендации!
Елена - ответственный исполнитель. Несмотря на сжатые сроки и строгое ТЗ, успешно выполнила проект. К фидбекам прислушивается, коррекцию при необходимости делает без проблем. Если вам нужен качественный контент, вам сюда!
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