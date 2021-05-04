С Артемом очень приятно работать и общаться. Рекомендую! 1) Точно расписывает ТЗ, знает, чего хочет 2) Всегда на связи, очень быстро принимал правки 3) Оплата точно в срок 4) Максимально вовлечен в свой продукт Отличный заказчик, будем сотрудничать и дальше!