Cверстать блок с адаптивом

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  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки320 просмотров

https://www.figma.com/file/GPmvaOCSkQ6Tf57NDftges/Untitled?node-id=0%3A1

В мобильной версии адвокаты в слайдере, предпочтительней swiper, при свайпе адвоката меняется информация о нем ниже

Node.js
4 года назад
fenq
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Ответственный специалист, профессионал. Рекомендую!
Всё прошло гладко, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад

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