Доработка сайта

Нужен исполнитель для оптимизации простого сайта на вордпрессе.

Взяться нужно сегодня.

Выберу исполнителя по цене, срокам , и отзывам.

Присылайте сразу сроки и цену за работу

Основные пункты в ТЗ :

1. не отображает редирект с http

2. Нет редиректа на завершающий слэш с адреса без слэша

То есть с адреса https://sik-vrn.ru/uslugi/hozyajstvenno-bytovaya-kanalizacziya должно быть перенаправление на https://sik-vrn.ru/uslugi/hozyajstvenno-bytovaya-kanalizacziya/ (со слэшэм на конце)

Нужно сделать редирект с этой страницы https://sik-vrn.ru/prajs/ на https://sik-vrn.ru/price/, не знаю, откуда она появилась

3. Ссылка на главную страницу в верхнем меню (где логотип) - выдает ссылку https://sik-vrn.ru///

Нужно настроить правильно и убрать все дубли главной страницы, сделать редирект на главное зеркало https://sik-vrn.ru и в логотипе правильный адрес сразу, чтобы не было дополнительно перенаправлений

Список дублей главной:

http://sik-vrn.ru/ 200 доступна

http://sik-vrn.ru// 200 доступна

http://sik-vrn.ru/// 200 доступна

http://sik-vrn.ru//// 200 доступна

http://sik-vrn.ru///// 200 доступна

http://sik-vrn.ru////// 200 доступна

http://sik-vrn.ru/////// 200 доступна

http://sik-vrn.ru//////// 200 доступна

http://sik-vrn.ru///////// 200 доступна

http://sik-vrn.ru////////// 200 доступна

http://sik-vrn.ru 200 доступна

https://sik-vrn.ru/ 200 доступна

https://sik-vrn.ru// 200 доступна

https://sik-vrn.ru/// 200 доступна

https://sik-vrn.ru//// 200 доступна

https://sik-vrn.ru///// 200 доступна

https://sik-vrn.ru////// 200 доступна

https://sik-vrn.ru/////// 200 доступна

https://sik-vrn.ru//////// 200 доступна

https://sik-vrn.ru///////// 200 доступна

https://sik-vrn.ru////////// 200 доступна

Этих ссылок быть не должно, после редиректа с http уйдет часть адресов, нужно сделать редирект на слэши в конце. Все ссылки, которые я выше указал, должны редиректиться на главное зеркало

4. По валидации - еще есть ошибки, их можно исправить?

Ссылка на валидатор - https://validator.w3.org/nu/

Ссылки, на которых нужно убрать ошибки и предупреждения, в первую очередь:

https://sik-vrn.ru/

https://sik-vrn.ru/uslugi/livnevaya-kanalizacziya/

https://sik-vrn.ru/uslugi/hozyajstvenno-bytovaya-kanalizacziya/

https://sik-vrn.ru/uslugi/vodoprovod/

https://sik-vrn.ru/uslugi/elektrosnabzhenie/

https://sik-vrn.ru/uslugi/teploset/

https://sik-vrn.ru/price/

https://sik-vrn.ru/kontakty/

5. Мобильную версию еще получится подтянуть до 60-70 баллов (сейчас 51 из 100)? Если не получится, то ок, главное - не потерять скорость с ПК, там сейчас выше 90, отлично

6. Со страницы с 404-ошибкой нужно убрать поисковую строку из шаблона WordPress, она здесь не нужна, все равно не выводит на главную. Можно указать, что такой страницы не существует и сохранить форму заявки, которая сейчас там есть.

7. Нужно прописать тег rel="nofollow" на ссылках:

https://api.whatsapp.com/send?phone=79102803881

https://tme.to/romanlyamzin

https://vk.com/elsavar

Это ссылки на мессенджеры и создателя сайта, этт тег нужен, чтобы не передавать вес страницы

8. Посмотри "Технические правки" из ТЗ, пункт 6, по мобильной версии, все еще корректно не отображается мобильная версия по проверке от Гугла, это касаетсявсех страниц, кроме главной, с ней все в порядке

9. "Верстка и внешний вид" из ТЗ, пункт 1 - получится разместить текст, чтобы получилось корректно для сайта?

Нужно учесть несколько моментов:

-Заголовок H1 - Профессионально горизонтальное бурение от компании "СтройИнжКом"(только 1 такой заголовок на странице)

Там уже есть текст на сайте, нужно добавить куски текста (не могу ТЗ подправить, поэтому здесь напишу)

-Нужно сделать заголовок h2, как в тексте, а ниже, перед пунктами добавить абзац выше, про "Горизонтально-направленное бурение - способ ..." (из ТЗ) и после него следующий абзац, текст - "Прокладка траншейным и бестраншейным способом (методом ГНБ) инженерных сетей:" и ниже уже будут галочки-пункты со ссылками на услуги

-Дальше, после пунктов абзац про саницию и пункты не добавляем уже.

-Добавляем заголовок H2 "Этапы бурения горизонтальных скважин" и ниже пишем текст:

"Прокладка коммуникационных линий под дорогой производится с использованием буровых установок. Работы проходят в 3 этапа (далее пункты):

-Под дорогой (на участке) бурится скважина;

-Осуществляется увеличение диаметра скважины;

-Производится монтаж подземных коммуникаций. "

Остальной текст не нужен.

-Далее еще один заголовок H2 "Выполняем качественно услуги по ГНБ-бурению" и текст из ТЗ, там указан

Я бы и сам добавил, но не получилось отредактироваь элементы.

И еще момент - нужно сделать еще один слайд на главной и добавить картинку релевантную, верхний заголовок - "Бестраншейная прокладка коммуникаций", нижний заговолок - "Буровые работы в Воронеже и области"

Стиля заголовка не должно быть, должно получится по аналогии с теми 2 слайдами.

9. "Верстка и внешний вид" из ТЗ, пункт 2, по заголовкам, нужно убрать стиль H3 "Обратный звонок", просто текст, у меня пишет, что это заголовок и нарушается иерархия:

Нужно поубирать стиль H3 с этих блоков на главной (где список работ и преимущества), тут стили заголовков не нужны (посмотри, что в блоках правильно были пробелы сделаны):

H3 - Водопровод

H3 - Хозяйственно-бытовая канализация

H3 - Теплосеть

H3 - Ливневая канализация

H3 - Электроснабжение

H3 - Квалифицированные инженеры

H3 - Сдача объекта точнов срок

H3 - Опытныебригады

H3 - Качественныематериалы

H3 - Поэтапнаяоплата

H3 - Современноеоборудование

Заголовок H3 - Наши преимущества можно оставить

H2 - Заказать обратный звонок

H3 - Если Вас интересуют услуги ГНБ и строительства инженерных коммуникаций, то оставляйте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

H2 - СтройИнжКом

H2 - Создание сайтов Elsevar

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Здесь нужно полностью убрать стили, это относится ко всему сайту уже.

В общем мелкая сеошная возня. Кто может сделать срочно - пишите обязательно