Вёрстка страниц

Здравствуйте

Я разрабатываю сайт по предложению сдачи жилья и рекламе активного отдыха. Сайт пишу для себя, не на заказ, то есть я не посредник. Пишу на ruby on rails. И понимаю что вёрстка занимает очень много времени, а я не успеваю заниматься программной частью. Решил поискать помощь на стороне. Поиск по теме "вёрстка" привёл на этот сайт - я просмотрел анкеты и увидел что вы занимались чем-то подобным - то есть понимаете как это должно выглядеть. Поэтому обратился к вам.

Смотрите, вот, например страница гостиницы (bootstrap 5). И её требуется привести в нормальный вид. Сколько это будет стоить, если вы возьмётесь?

вот ссылка на прототип сайта - http://188.127.224.246/hotels/5

Спасибо

Сергей