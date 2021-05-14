Вёрстка страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок140 просмотров

Здравствуйте

Я разрабатываю сайт по предложению сдачи жилья и рекламе активного отдыха. Сайт пишу для себя,  не на заказ, то есть я не посредник. Пишу на ruby on rails. И понимаю что вёрстка занимает очень много времени, а я не успеваю заниматься программной частью. Решил поискать помощь на стороне. Поиск по теме "вёрстка" привёл на этот сайт - я просмотрел анкеты и увидел что вы занимались чем-то подобным - то есть понимаете как это должно выглядеть. Поэтому обратился к вам.

Смотрите, вот, например страница гостиницы (bootstrap 5). И её требуется привести в нормальный вид. Сколько это будет стоить, если вы возьмётесь?

вот ссылка на прототип сайта - http://188.127.224.246/hotels/5

Спасибо

Сергей

BootstrapRuby
4 года назад
guest_16210149396562
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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