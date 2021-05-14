Адаптивная верстка многостраничника

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок1353 просмотра

Качественная адаптивная верстка. Макеты в приложении. Оплата по факту. Бюджета 5000р.

Макеты: https://dropmefiles.com/YFHec

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

Lizalores
Лиза 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
$70
5 дней
По данному проекту все было нормально, после данного проекта человек предложил поработать напрямую и вместо оплаты одного из этапов он отправил фотографию своего полового органа.... Я его заблокировала, а он поменял положительный отзыв на отрицательную...

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