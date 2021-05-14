Дизайн в фигме https://www.figma.com/file/A7DDfaXbX2129CRnJgDa6P/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%AF%D0%B7-(1) 1. Нужно исправить контактные данные 2. Немного доделать дизайн (творчества нет, доделать значит - не более 3% правок от общего дизайна. правки типа - поменять цветовую гамму иконок, поменять ...
Адаптивная верстка многостраничника
Качественная адаптивная верстка. Макеты в приложении. Оплата по факту. Бюджета 5000р.
Макеты: https://dropmefiles.com/YFHec
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