Дизайн в фигме https://www.figma.com/file/A7DDfaXbX2129CRnJgDa6P/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%AF%D0%B7-(1) 1. Нужно исправить контактные данные 2. Немного доделать дизайн (творчества нет, доделать значит - не более 3% правок от общего дизайна. правки типа - поменять цветовую гамму иконок, поменять ...
Создать кнопку в Яндекс.Справочнике
Нужно создать кнопку в Яндекс.Справочнике медицинской организации, которая вела бы на страницу сайта с записью на прием. Кнопка должна выглядеть так: https://prnt.sc/12y8xe8
Подробности и доступы предоставлю.
Задание срочное. За срочность готова хорошо заплатить.
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