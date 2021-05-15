Создать кнопку в Яндекс.Справочнике

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок662 просмотра

Нужно создать кнопку в Яндекс.Справочнике медицинской организации, которая вела бы на страницу сайта с записью на прием. Кнопка должна выглядеть так: https://prnt.sc/12y8xe8

Подробности и доступы предоставлю.

Задание срочное. За срочность готова хорошо заплатить.

4 года назад
JanaFet101
Яна 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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