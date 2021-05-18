Сверстать страницу

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Завершен6 заявок973 просмотра

Нужно срочно сверстать слайдер лендинг, подробный макет в лс.

4 года назад
Arthurysh
Артур 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
$90
1 день
Escrow
Все было сделано на уровне и самое главное быстро и в сроки. На правки нормально реагирует и без проблем их быстро делает, было очень приятно посотрудничать , рекомендую! Обращусь еще не раз.
Хороший дизайн, быстрая оплата, ненавязчивость - всё, что нужно для приятного сотрудничества. Рекомендую!

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