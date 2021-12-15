Верстальщик

Делаю верстку удобной и в срок - адаптивность под все устройства.Разрабатываю веб-сайты с использованием следующих технологий...

1. HTML5

2. CSS3

3. Методология БЭМ

4. SASS / SCSS

5. Flex / Grid

6. Gulp / Webpack

7. Javascript / JQuery

8.Git

Гарантирую качественно выполненную работу в указанный срок.