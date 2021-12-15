Верстальщик
Делаю верстку удобной и в срок - адаптивность под все устройства.Разрабатываю веб-сайты с использованием следующих технологий...
1. HTML5
2. CSS3
3. Методология БЭМ
4. SASS / SCSS
5. Flex / Grid
6. Gulp / Webpack
7. Javascript / JQuery
8.Git
Гарантирую качественно выполненную работу в указанный срок.
Портфолио
- Лендинг по сериалу "РИМ"63 просмотра
- Лендинг тренажерного зала59 просмотров
- Магазин мотоциклов, правки и посадка на Wordpress67 просмотров
- Мой сайт портфолио58 просмотров
- Лендинг базы отдыха.и посадка на Wordpress38 просмотров
- Лендинг пивного паба36 просмотров
- Сайт визитка фотографу32 просмотра