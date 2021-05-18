Разработка сайта мобильных телефонов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок420 просмотров

Верстка 1 главной странице и шаблона для остальных телефонов, шаблон нужно дублировать на основе первого, все макеты фрилансер получит в PSD после этапа отбора

Бюджет 1000 рублей

4 года назад
subaru21041979
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry_mikhayluk
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
3 дня
Escrow
Хороший исполнитель, сделал все в срок, рекомендую.
Комфортный клиент, с не большими требованиями, спасибо)

Заявки фрилансеров

dmitry_mikhayluk
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Казихан
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дани
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Денис
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Вадим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мирослав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад