Разработка сайта мобильных телефонов

Нужно создать кнопку в Яндекс.Справочнике медицинской организации, которая вела бы на страницу сайта с записью на прием. Кнопка должна выглядеть так: https://prnt.sc/12y8xe8 Подробности и доступы предоставлю. Задание срочное. За срочность готова хорошо ...