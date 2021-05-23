Адаптивная вёрска многостраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен49 заявок1538 просмотров

Необходимо сверстать 15 страниц без применения бутстрапа, конструкторов и тяжёлых библиотек. Только ручная работа, чистый и валидный код.

Упор сделать на скорость работы сайта, резиновый адаптив до 320px и кроссбраузерность. Сроки не горят, поэтому за скорость выполнения заказа доплачивать не буду.

Зелёная зона Google page speed обязательна.

Ориентировочный срок выполнения - 1-2 недели.

Макет в figma исполнителю.

Жду ваших предложений.

BootstrapFigma
4 года назад
Malisha9
31 год
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

jay-web
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$90
5 дней
Escrow
Качественно справился с поставленной задачей. Адекватно реагировал на критику и быстро внёс необходимые правки. Вёрстка, как и оговаривалось, прошла валидацию, тест на скорость и выполнена на чистом js. Отдельное спасибо за отправку формы на почту. Рекомендую.
Приятно было с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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